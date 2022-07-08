العيد الكبير في اللمة ( البيت الكبيرة مواليها يقيمو بيها )

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أقدم لكم جميعاً كل المنتسبين المتفاعلين في المنتدى وكذا الزائرين المطلين عليه و المحبين الشغوفين به والأوفياء المجتمعين تحت ظله أجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم الطاعات.

كل عام وأنتم الخير وفيكم الخير ولكم من الأقدار خيرها ومن الصالحات خيراتها يا وجوه الخير.

اللهمّ في هذا العيد ندعوك ونرجوك، أن تيسّر أمورنا، وأن تقضِ حاجاتنا، وأن تجعلنا من السّعداء في الدّنيا والآخرة، وأن ترزقنا من فضلك وكرمك، اللهمّ نسألك أن ترحمنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، آمين

=<(*** عيدكم مبارك ***)>= ​

أيا الشاطرين اختارو ولا اقترحوا علينا اعضاء :



شكون رايحين يديرو الميناج والترتيب نتاع الدار: ؟



شكون تحضر الڨاطو و الحلويات نتاع العيد واش راح طيبيلنا انواع : ؟



شكون راح يخلّص العيادة ( الضحية ) هاذ العام ويكثر خيرو : ؟



شكون راح يمشي للسوڨ يختار الاضحية ويكون معلم وطايب في الاسواڨ: ؟



شكون راح يلعب مع الاضحية ويحنيلها ( الحنة في الجبين ) : ؟



شكون الامام اللي راح يصلي بينا صلاة العيد ومايطولش: ؟



شكون راح يذبح ويسلخ الضحية يكون شاطر وناظر وبلا نواظر : ؟



شكون الشاطرة رايحة تطبخ الغداء وماذا راح تطبخ ؟



شكون راح تعاون في غسيل الدوارة والكرشة زدامة ومتعيفش : ؟



شكون تزلفنا البوزلوف وتعرفلو مليح : ؟



شكون راح تغسل المواعن يا لطيف : ؟



شكون راح ينصب الشوايا يا دلالي ويدلعنا بالشواء في العشا : ؟



شكون تعرف او يعرف يطيب شاي بنين وعليه لكلام : ؟



شكون راح يتكسل و ياكل : ؟ هاذي انا نتكفل بيها ونهنيكم منها متقلقوش رواحكم راني هنا ؟

قالك : خروف راح ليماه يجري — ماما ماما —قالتو: مالك ياحبيبيقال لها رايحين يذبحونى،قالتو بعيد الشر.قاللها : لا لا بعيد الاضحىالفايدة والحاصول هاذ اللمة بمثابة دارنا جميعا منزلنا اللي بنيناه بالصدق والمودة والاخلاص و سقفناه بالمعاملة الطيبة والاخلاق الحسنة والاحترام المتبادل وفرشناه بالكرم والتعاون والتظافر وفيها قضينا أوقات مفيدة وجازو علينا مناسبات ونجاحات واخبار مفرحة وسعيدة ومنها مناسبات الاعياد الصغيرة والكبيرة.وهاذ المرة حبيت الجميع يشارك في هاذا البيت اللي يجمعنا بالتحضير كيما نعرفوا في عوايدنا وتقاليدنا لاستقبال عيد الاضحى المبارك لهذا كل وحدة وواحد فينا يختار بواش راح يعاون الله يسهل في هاذ المهمات واثناء المهمة ماذا بيه يحكيلنا كيفاش على حساب تقاليدو وعوايدو ومعرفيتو :تحية للجميع وربي يحفظكم ويحفظ الاهل والاولاد وجميع الاحباب.