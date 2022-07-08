  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

العيد الكبير في اللمة ( البيت الكبيرة مواليها يقيمو بيها )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,938
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
صور-عيد-الاضحي-2023-صور-خلفيات-عيد-الأضحى.jpg
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أقدم لكم جميعاً كل المنتسبين المتفاعلين في المنتدى وكذا الزائرين المطلين عليه و المحبين الشغوفين به والأوفياء المجتمعين تحت ظله أجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم الطاعات.
كل عام وأنتم الخير وفيكم الخير ولكم من الأقدار خيرها ومن الصالحات خيراتها يا وجوه الخير.
اللهمّ في هذا العيد ندعوك ونرجوك، أن تيسّر أمورنا، وأن تقضِ حاجاتنا، وأن تجعلنا من السّعداء في الدّنيا والآخرة، وأن ترزقنا من فضلك وكرمك، اللهمّ نسألك أن ترحمنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، آمين


=<(*** عيدكم مبارك ***)>=

قالك : خروف راح ليماه يجري — ماما ماما —
قالتو: مالك ياحبيبي
قال لها رايحين يذبحونى
،قالتو بعيد الشر.
قاللها : لا لا بعيد الاضحى


IMG_20181217_173733.JPG

الفايدة والحاصول هاذ اللمة بمثابة دارنا جميعا منزلنا اللي بنيناه بالصدق والمودة والاخلاص و سقفناه بالمعاملة الطيبة والاخلاق الحسنة والاحترام المتبادل وفرشناه بالكرم والتعاون والتظافر وفيها قضينا أوقات مفيدة وجازو علينا مناسبات ونجاحات واخبار مفرحة وسعيدة ومنها مناسبات الاعياد الصغيرة والكبيرة.

وهاذ المرة حبيت الجميع يشارك في هاذا البيت اللي يجمعنا بالتحضير كيما نعرفوا في عوايدنا وتقاليدنا لاستقبال عيد الاضحى المبارك لهذا كل وحدة وواحد فينا يختار بواش راح يعاون الله يسهل في هاذ المهمات واثناء المهمة ماذا بيه يحكيلنا كيفاش على حساب تقاليدو وعوايدو ومعرفيتو :

أيا الشاطرين اختارو ولا اقترحوا علينا اعضاء :

شكون رايحين يديرو الميناج والترتيب نتاع الدار: ؟

شكون تحضر الڨاطو و الحلويات نتاع العيد واش راح طيبيلنا انواع : ؟

شكون راح يخلّص العيادة ( الضحية ) هاذ العام ويكثر خيرو : ؟

شكون راح يمشي للسوڨ يختار الاضحية ويكون معلم وطايب في الاسواڨ: ؟

شكون راح يلعب مع الاضحية ويحنيلها ( الحنة في الجبين ) : ؟

شكون الامام اللي راح يصلي بينا صلاة العيد ومايطولش: ؟

شكون راح يذبح ويسلخ الضحية يكون شاطر وناظر وبلا نواظر : ؟

شكون الشاطرة رايحة تطبخ الغداء وماذا راح تطبخ ؟

شكون راح تعاون في غسيل الدوارة والكرشة زدامة ومتعيفش : ؟

شكون تزلفنا البوزلوف وتعرفلو مليح : ؟

شكون راح تغسل المواعن يا لطيف : ؟

شكون راح ينصب الشوايا يا دلالي ويدلعنا بالشواء في العشا : ؟

شكون تعرف او يعرف يطيب شاي بنين وعليه لكلام : ؟

شكون راح يتكسل و ياكل : ؟ هاذي انا نتكفل بيها ونهنيكم منها متقلقوش رواحكم راني هنا ؟
PicsArt_05-24-06.27.17.jpg

تحية للجميع وربي يحفظكم ويحفظ الاهل والاولاد وجميع الاحباب.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,938
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
[v3 تنبيهات -2021/2022 ®️فريد أبوفيصل🔔]


@همس الوُرود @Asseli Queen @سكون الفجر
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@زخرفة حرف @lale çiçeği @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان[/@USER] Hakan
[USER=145035]@the world @Skor m@k @ناسليهان @الريــان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @مواكب الراحلين @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@ام محمد24 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
 
آخر تعديل:
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
825
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
كالعادة أخي @فريد أبوفيصل مبدع ومتميز
الإنسان كي يقرا مواضيعك يحس بنوع من اللذة
ربي يجازيك كل خير اخي فعلا أنت فريد، نعم فريد من نوعك، إسم على مسمى
ربي يحفظك للمتنا الغالية ولأهلك ويديم عليك الصحة والسعادة وراحة البال

حبيت حبيت نتولى مهمة الأكل والتكسال ولكن بما أنو خونا داها راح نتولى مهمة اللعب مع الأضحية والحنة
إضافة إلى أنو عندي خبرة فالتزيين واذا حبيتو ندوشو للعيادة مكانش مشكل راني هنا

1657290795484.png
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,938
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
اقتراحاتي:

شكون رايحين يديرو الميناج والترتيب نتاع الدار: ؟
@بسمة القلوب
@صاحبة الأثر
@"viola"


شكون تحضر الڨاطو و الحلويات نتاع العيد واش راح طيبيلنا انواع : ؟
@Rayhan
@سكون الفجر
طيبلنا سكون القهوة برك ومتزيدش

شكون راح يخلّص العيادة ( الضحية ) هاذ العام ويكثر خيرو : ؟
@aljentel

شكون راح يمشي للسوڨ يختار الاضحية ويكون معلم وطايب في الاسواڨ: ؟
@Golden Man
@حفياد آدم

شكون راح يلعب مع الاضحية ويحنيلها ( الحنة في الجبين ) : ؟
@ليليا مرام

شكون الامام اللي راح يصلي بينا صلاة العيد ومايطولش: ؟
@الامين محمد

شكون راح يذبح ويسلخ الضحية يكون شاطر وناظر وبلا نواظر : ؟
@Hakan
@جليلوس

شكون الشاطرة رايحة تطبخ الغداء وماذا راح تطبخ ؟
@السلطانة
@أشــواق 19

شكون راح تعاون في غسيل الدوارة والكرشة زدامة ومتعيفش : ؟
@"viola"
@Bouchra zarat

شكون تزلفنا البوزلوف وتعرفلو مليح : ؟
@خديجة ph
@"viola"


شكون راح تغسل المواعن يا لطيف : ؟
@sana barhoumi
@"viola"
@زخة مطر اونكا يخلاص الماء

شكون راح ينصب الشوايا يا دلالي ويدلعنا بالشواء في العشا : ؟
@عبدالرؤوف1
@space-cowboy

شكون تعرف او يعرف يطيب شاي بنين وعليه لكلام : ؟
@Soumia hadj mohammed
@"viola"

في الاخير نشكر
@"viola"
الله غالب جات الدالة عليك هاذا العام بالشوية عالمواعن تكسريهم.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,938
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
كالعادة أخي @فريد أبوفيصل مبدع ومتميز
الإنسان كي يقرا مواضيعك يحس بنوع من اللذة
ربي يجازيك كل خير اخي فعلا أنت فريد، نعم فريد من نوعك، إسم على مسمى
ربي يحفظك للمتنا الغالية ولأهلك ويديم عليك الصحة والسعادة وراحة البال

حبيت حبيت نتولى مهمة الأكل والتكسال ولكن بما أنو خونا داها راح نتولى مهمة اللعب مع الأضحية والحنة
إضافة إلى أنو عندي خبرة فالتزيين واذا حبيتو ندوشو للعيادة مكانش مشكل راني هنا

مشاهدة المرفق 147110
إضغط للتوسيع...
ههه عجبتني نتاع عندي خبرة في التزيين هذا كبش ولا عريس نحشم باه نذبحو تحفة الله يبارك. امالا عليك مهمة حنة العريس قصدي الكبش والتزيين ونهدولك في الاخير الهيدورة تزيد تخدمهانا فراش.
اللله يحفظك خينا عبد الرؤوف انتم كل التميز والابداع نتنمنالك كل النجاحات.
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,339
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
اقتراحاتي:

شكون رايحين يديرو الميناج والترتيب نتاع الدار: ؟
@بسمة القلوب
@صاحبة الأثر
@"viola"


شكون تحضر الڨاطو و الحلويات نتاع العيد واش راح طيبيلنا انواع : ؟
@Rayhan
@سكون الفجر
طيبلنا سكون القهوة برك ومتزيدش

شكون راح يخلّص العيادة ( الضحية ) هاذ العام ويكثر خيرو : ؟
@aljentel

شكون راح يمشي للسوڨ يختار الاضحية ويكون معلم وطايب في الاسواڨ: ؟
@Golden Man
@حفياد آدم

شكون راح يلعب مع الاضحية ويحنيلها ( الحنة في الجبين ) : ؟
@ليليا مرام

شكون الامام اللي راح يصلي بينا صلاة العيد ومايطولش: ؟
@الامين محمد

شكون راح يذبح ويسلخ الضحية يكون شاطر وناظر وبلا نواظر : ؟
@Hakan
@جليلوس

شكون الشاطرة رايحة تطبخ الغداء وماذا راح تطبخ ؟
@السلطانة
@أشــواق 19

شكون راح تعاون في غسيل الدوارة والكرشة زدامة ومتعيفش : ؟
@"viola"
@Bouchra zarat

شكون تزلفنا البوزلوف وتعرفلو مليح : ؟
@خديجة ph
@"viola"


شكون راح تغسل المواعن يا لطيف : ؟
@sana barhoumi
@"viola"
@زخة مطر اونكا يخلاص الماء

شكون راح ينصب الشوايا يا دلالي ويدلعنا بالشواء في العشا : ؟
@عبدالرؤوف1
@space-cowboy

شكون تعرف او يعرف يطيب شاي بنين وعليه لكلام : ؟
@Soumia hadj mohammed
@"viola"

في الاخير نشكر
@"viola"
الله غالب جات الدالة عليك هاذا العام بالشوية عالمواعن تكسريهم.
إضغط للتوسيع...
يا خويا راني قابل بالمهمة ماشي مشكل 😁
وراك قسمتها حسب المؤهلات -- كما راني نشوف (عندك قدرة كبيرة على التحليل بابابا هههههههه


(( خلاص نجي نقرا عندك التحليل وربي كبير يالشيخ فريد.... دورةبرك يرحم الوالددين ههههههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top