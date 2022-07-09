تعظيم المناهي والسلامة منها ​

يعين العبد على تعظيم المناهي والسلامة منها كما أفاده ابن القيم -رحمه ﷲ- خمسة أمور :

1- الحرص على التباعد من مظانها ، وأسبابها وكلِّ ما يدعو إليها.

2- مجانبة كلِّ وسيلة تقرب منها كاجتناب الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها .

3- ترك مالا بأس به حذرًا مما به بأس.

4- مجانبة الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات.

5- مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله