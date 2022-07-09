  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

تعظيم المناهي والسلامة منها

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,900
النقاط
191
العمر
37
الجنس
ذكر

تعظيم المناهي والسلامة منها


يعين العبد على تعظيم المناهي والسلامة منها كما أفاده ابن القيم -رحمه ﷲ- خمسة أمور :
1- الحرص على التباعد من مظانها ، وأسبابها وكلِّ ما يدعو إليها.
2- مجانبة كلِّ وسيلة تقرب منها كاجتناب الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها .
3- ترك مالا بأس به حذرًا مما به بأس.
4- مجانبة الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات.
5- مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها.

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top