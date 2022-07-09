الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
تعظيم المناهي والسلامة منها
يعين العبد على تعظيم المناهي والسلامة منها كما أفاده ابن القيم -رحمه ﷲ- خمسة أمور :
1- الحرص على التباعد من مظانها ، وأسبابها وكلِّ ما يدعو إليها.
2- مجانبة كلِّ وسيلة تقرب منها كاجتناب الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها .
3- ترك مالا بأس به حذرًا مما به بأس.
4- مجانبة الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات.
5- مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها.
المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله