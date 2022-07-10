الشاعر المخضرم أبو كرش الشوائي وقصديته حول العيد

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
تعريف بالشاعر : ابو كرش الشوائي ولد في عام الشر سنة ميل نافصون صواصان صا
كتب أشعار كثيرة و له مؤلفات عديدة لكنها أتلفت للأسف جميعها بعد نشوب حريق في منزله في ليلة وهو يحضر الشواء.
تم الحفاظ على هذه المعلقة وسط كناش الكريدي نتاع مول الحانوت وها أنا أطلعكم عليها حصريا على اللمة.
يقول الشاعر بوكرش:
القلب والجوف يهوى كل شواءٍ ،،، (اممم ياعين ياليل)
نعجة او خروف أو حتى عنزاء ،،، ( صحيت يالتيس)
أفراح قلبي عادت بعد قطيعة وجفاء
شوقي الى اللحم لا تحتويه كيكوطة ولا إناء
يا زهو قلبي انقضى النهار وحل العشاء
أشتهي الشواء بلهفة وسخفة فمتى اللقاء
بعد طول كنس ومسح وفرش للفناء ( شاطر موش كعوايدك)
جهزت فحمي وأعددت الشواية دون عناء ( آوييي فهمت)
صليت العشاء ودمع العين ينهمر والدعاء ( موالف يجمعهم كامل)
الليلة موعدي ولي فيه رغبة ورجاء ( وماهو ياشيخ؟ )
اذا كنتُ ذو حظ عظيم ورخاء ( أيوا ..؟!)
تطوف عليا الصحون والبروشات بسخاء ( طوف عليك لفعة تاكلك)
أختي او أمي أو زوجتي الحسناء ( اممم هاو بدا )
هن عزوتي وفخري وفرحتي والله دون رياء ( ايه ايه مصدقينك)
دعوني وما أحب لا تشغلوني بالدخلاء ( ياتل ختك وولادها وخالاتك جايين الليلة )
الليلة أحب من أحب واستاء من استاء ( على كرشو يبيع عرشو )
أخلو الفناء غلقو الابواب أطفئوا الأضواء ( علاه واش صرا)
هذه كوكاكولتي وهذه مأدبتي للشواء ( كي تكون شاريها انت )
وانتوما اقعدو تستناو
،،،،،،،
تنويه : الشاعر توفي بنطحة كبش ولا أحد يعلم مكان دفنه. أصلا مايهمش.
كتب أشعار كثيرة و له مؤلفات عديدة لكنها أتلفت للأسف جميعها بعد نشوب حريق في منزله في ليلة وهو يحضر الشواء.
تم الحفاظ على هذه المعلقة وسط كناش الكريدي نتاع مول الحانوت وها أنا أطلعكم عليها حصريا على اللمة.
يقول الشاعر بوكرش:
القلب والجوف يهوى كل شواءٍ ،،، (اممم ياعين ياليل)
نعجة او خروف أو حتى عنزاء ،،، ( صحيت يالتيس)
أفراح قلبي عادت بعد قطيعة وجفاء
شوقي الى اللحم لا تحتويه كيكوطة ولا إناء
يا زهو قلبي انقضى النهار وحل العشاء
أشتهي الشواء بلهفة وسخفة فمتى اللقاء
بعد طول كنس ومسح وفرش للفناء ( شاطر موش كعوايدك)
جهزت فحمي وأعددت الشواية دون عناء ( آوييي فهمت)
صليت العشاء ودمع العين ينهمر والدعاء ( موالف يجمعهم كامل)
الليلة موعدي ولي فيه رغبة ورجاء ( وماهو ياشيخ؟ )
اذا كنتُ ذو حظ عظيم ورخاء ( أيوا ..؟!)
تطوف عليا الصحون والبروشات بسخاء ( طوف عليك لفعة تاكلك)
أختي او أمي أو زوجتي الحسناء ( اممم هاو بدا )
هن عزوتي وفخري وفرحتي والله دون رياء ( ايه ايه مصدقينك)
دعوني وما أحب لا تشغلوني بالدخلاء ( ياتل ختك وولادها وخالاتك جايين الليلة )
الليلة أحب من أحب واستاء من استاء ( على كرشو يبيع عرشو )
أخلو الفناء غلقو الابواب أطفئوا الأضواء ( علاه واش صرا)
هذه كوكاكولتي وهذه مأدبتي للشواء ( كي تكون شاريها انت )
وانتوما اقعدو تستناو
،،،،،،،
تنويه : الشاعر توفي بنطحة كبش ولا أحد يعلم مكان دفنه. أصلا مايهمش.