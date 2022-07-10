  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

مصاريف لماوية ضرورية مرحبا المشاركة للجميع

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,532
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


صحا عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير ولي يدخل نحتاج حقي ذبح وااا ما ذبحش ربي يسهل ...

الأكيد كل واحد منا في صغره كان لديه هذا الشيء ..

images.jpeg


الحصالة ولا أدري كيف تسمونها ...كنا نفرح بتوفير نجمع مبلغ من مال لنشتري العاب او لباس أو حذاء وهو ما اوصل الناس للبنك وبريد وغيره لكن كان هذا بنكنا الصغير..

اليوم سوف نضع حصالة المنتدى ولتكن كالآتي .....

سوف نخفي أجمل الأوقات التي امضيتموها هنا وما تتذكرونه. ...

حصالة المنتدى سوف اخبئ فيها
سنة 2018 ..وما حملته لي معكم رحلتي للاردن الهبة التضامنية التي ساعدتموني بها ..ذكريات مع اخوة واخوات التقيتهم على أرض الواقع ...
في الحصالة سوف أخبئ اخوة واخوات ان اختفو سوف احدث جيل جديد من اللمة عنهم

ابو ليث ..حزن نبلاء الاخ عادل ..لؤلؤة قسنطينة صحفية ساخرة وكثيرون كثيرون الاخت خوخهه الاخ الكويتي بندر الاخ فتحي سلطانة الامين محمد ابو فيصل وكثيرون سامحوني ان نسيت او تناسيت الكبر والخرف ....

حصالتي اخفي فيها اقوى موضوع لي وصلت ردود فيه الى 400 رد كان من اجمل مواضيعي وتفاعل بقي فيه لايام كثيرة سعدا به وبكم جدا

كثيرة هي ذكرياتي معكم ....
ساترك المكان في الحصالة لكم لأقرأ جميل ما تخبؤون ...

الموضوع البسيط لكم شكرا نورتم صفحتي


 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي::
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,860
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعيدك مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال..
امممممم.. لا احب ان اذكر شيء خوفا من نسيان البعض.. جزى الله خيرا كل من سخره الله لنا وكان سببا في بسمة او ضحكة او انشرح صدر وجعلها الله في ميزان حسناتهم. واتمنى اني كنت ممن يدخل السرور على قلوب خلق الله.. واعتذر ان كنت غير ذلك، واسال الله ان يعفو عني وعن من ظلمنا وآذانا، واساله جل في علاه ان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى
جزاك الله خيرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top