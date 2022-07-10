مصاريف لماوية ضرورية مرحبا المشاركة للجميع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الحصالة ولا أدري كيف تسمونها ...كنا نفرح بتوفير نجمع مبلغ من مال لنشتري العاب او لباس أو حذاء وهو ما اوصل الناس للبنك وبريد وغيره لكن كان هذا بنكنا الصغير..



اليوم سوف نضع حصالة المنتدى ولتكن كالآتي .....



سوف نخفي أجمل الأوقات التي امضيتموها هنا وما تتذكرونه. ...



حصالة المنتدى سوف اخبئ فيها

سنة 2018 ..وما حملته لي معكم رحلتي للاردن الهبة التضامنية التي ساعدتموني بها ..ذكريات مع اخوة واخوات التقيتهم على أرض الواقع ...

في الحصالة سوف أخبئ اخوة واخوات ان اختفو سوف احدث جيل جديد من اللمة عنهم



ابو ليث ..حزن نبلاء الاخ عادل ..لؤلؤة قسنطينة صحفية ساخرة وكثيرون كثيرون الاخت خوخهه الاخ الكويتي بندر الاخ فتحي سلطانة الامين محمد ابو فيصل وكثيرون سامحوني ان نسيت او تناسيت الكبر والخرف ....

حصالتي اخفي فيها اقوى موضوع لي وصلت ردود فيه الى 400 رد كان من اجمل مواضيعي وتفاعل بقي فيه لايام

كثيرة