باركو لاخوكم إلياس بمناسبة الزواج ( تهنئة )🌹🌹♥️♥️🌹🌹

dahman kz
:: عضو متألق ::
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السلام عليكم ورحمة الله
بعد اكتمال التحقيق والتأكد من المصدر
نزف اليكم هذا الخبر السعيد وهو زواج اخونا إلياس و دخوله القفص الذهبي
مبارك الزواج خويا إلياس ربي يهنيك وربي يسعدك
ربي يرزقك الذرية الصالحة وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله
راك خونا من عايلة اللمة ونعزوك وخبر كيما هذا قداش يفرحنا .
بعد اكتمال التحقيق والتأكد من المصدر
نزف اليكم هذا الخبر السعيد وهو زواج اخونا إلياس و دخوله القفص الذهبي
مبارك الزواج خويا إلياس ربي يهنيك وربي يسعدك
ربي يرزقك الذرية الصالحة وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله
راك خونا من عايلة اللمة ونعزوك وخبر كيما هذا قداش يفرحنا .