مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف

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أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
617
النقاط
31
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
فضلت ان اشارك معكم بصورة "ناطقة بكل معاني الأخوة"
"بطل الصورة" هو طفل اسمه "حذيفة" يبلغ من العمر 11 عاما، مع شقيقه الأصغر "عبد الرحمن" صاحب الـ4 أعوام، والذي يدلعه أهله بـ"توتي".
"حذيفة" قام بلقطة إنسانية مليئة بالبراءة عندما نزع قميصه ووضعه على رأس شقيقه عبد الرحمن ليحميه من أشعة الشمس الحارقة بأحد شوارع ورقلة المعروفة بدرجات حرارتها المرتفعة، التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى 49 درجة مئوية.

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