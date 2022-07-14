مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف

فضلت ان اشارك معكم بصورة "ناطقة بكل معاني الأخوة""بطل الصورة" هو طفل اسمه "حذيفة" يبلغ من العمر 11 عاما، مع شقيقه الأصغر "عبد الرحمن" صاحب الـ4 أعوام، والذي يدلعه أهله بـ"توتي"."حذيفة" قام بلقطة إنسانية مليئة بالبراءة عندما نزع قميصه ووضعه على رأس شقيقه عبد الرحمن ليحميه من أشعة الشمس الحارقة بأحد شوارع ورقلة المعروفة بدرجات حرارتها المرتفعة، التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى 49 درجة مئوية.