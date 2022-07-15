الطلاق والمال ،راهي شعلت. .

السلام عليكم من لخر منيش رايح نكثر في الهدرة المهم آخر اخبار منحة البطالة ،راهي تقول أنو المستفيدين الجدد من المنحة هم الأرامل ،و المطلقات و لي عندهم منحة الآباء ، المهم خلوني نركز على الحيط لي رايحين ندخلوا فيه وفي السنوات القادمة ، يعني اي مرأة تطلق رايحة تستفيد من منحة البطالة ،والشي لي وجعلي قلبي أنو احصاىيات الطلاق راهي بشكل مرعب قبل منحة البطالة ،فما بالك وقتنا الحالي مع التفكير المسطح للناس ،رايحين ندخلوا في مشكلة كبير ، طلقي و الدولة تخلص ،يعني عوض ما تمس المنحة جميع البطالين سواء رجل او امراة متزوج ولا غير متزوج ، رايحين يزعزعوا بالزوج دورو هذي استقرار الأسرة ،وانتم واش رايكم ،لي عندو مرتو ق يسايس العافية الحالة ما تعجبش اذا حرقتلك الماكلة قلها جات بنينة ولا خلاتك بلا عشاء جيب زوج حبات فرماج و ثلثلاف كاشير واتعشى وحافظ على أسرتك الحالة راهي ما تعجبش .