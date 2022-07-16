يولد الإنسان وهو غير مستعد للحياة.

ويموت وهو غير مستعد للآخرة.



الجانب المخيف في هذه الدنيا ..



هو الرحيل المفاجئ !!

اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.

إذا قارنت حياتك المادية بالأغنياء ..

فقارن دينك بالأتقياء.

ففي الأولى تخسر راحة بالك ..



وفي الثانية تكسب دينك ودنياك.



لا تحاول أن تكون إنساناً

لا يخطئ فهذا مستحيل

بل كن إنساناً يتعلم من أخطائه فهذا عظيم !!.............................راقت لي