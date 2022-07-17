طريقة تصميم موقع الكتروني ناجح؟

تصميم المواقع الالكترونية ليست من العمليات السهلة فهى تحتاج الى خبرة كبيرة ومعرفة تساعد على انشاء موقع متكامل بدون اى اخطاء وعملية تصميم المواقع الالكترونية تعد العملية التى فيها التخطيط لشكل الموقع وتوقع الالوان التى يجب ان تتوافر فيه بالاضافة الى تنفيذ العديد من الاوامر بإستخدام بعض الاوامر البرمجية والتى تتم بإستخدام لغات برمجية معينة لكى يتم عرض الموقع على الانترنت .