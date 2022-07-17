  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

طريقة تصميم موقع الكتروني ناجح؟

elryad9532

elryad9532

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جويلية 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
67
محل الإقامة
elryad
الجنس
ذكر
تصميم المواقع الالكترونية ليست من العمليات السهلة فهى تحتاج الى خبرة كبيرة ومعرفة تساعد على انشاء موقع متكامل بدون اى اخطاء وعملية تصميم المواقع الالكترونية تعد العملية التى فيها التخطيط لشكل الموقع وتوقع الالوان التى يجب ان تتوافر فيه بالاضافة الى تنفيذ العديد من الاوامر بإستخدام بعض الاوامر البرمجية والتى تتم بإستخدام لغات برمجية معينة لكى يتم عرض الموقع على الانترنت .

تصميم مواقع الكترونية
 
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