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الطائر الذي تسبّب بمقتل 15 مليون شخص!

ناصر dz

ناصر dz

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امرالزعيم الصيني شعبه بقتل جميع أنواع "طيور الدوري" عام 1958 لأنها تأكل المحاصيل وتقلّل الإنتاج الزراعي، وكان الفلاحون يقتلون عشرات الآلاف من طيور الدوري، وكان من يقتل أكبر عدد يتلقى جوائز ومكافآت ويعامل معاملة الأبطال الوطنيين.



لاحقا انتشر الجراد الذي كانت تأكله طيور الدوري بشكل مأساوي في جميع أنحاء البلاد قاضياً على المحاصيل، وكانت هذه أحد الأسباب الرئيسية لمجاعة الصين الكبرى عام 1961 والتي تسببت في وفاة 15 مليون إنسانا بالجوع
لا تعتقد أنك بقطع رزق مخلوق أو التضييق عليه أن يتوسع رزقك ويطيب عيشك، فالأرزاق مقسومه وتكفي الجميع.. ولعل من قطعت رزقه وقوته كان يدفع عنك الكثير من الشرور العظيمة وأنت لا تعلم.
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
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فار إلى الله
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جزيت خيرا على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله
 
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