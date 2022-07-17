  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

ظاهرة السهر للفجر

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر

تعتبر الشعوب العربية من أكثر الشعوب عبثاً بالوقت والصحة والمال وتضييعها على اشياء كثيرة للأسف ليست ذات قيمة.

هذه الاشياء الغير قيمة والضارة احياناً ليس لها علاقة بالأخلاق الحميدة ولكنها ممارسات لا تضيف شيئاً مفيداً للعقل ولا للمهارات أو الصحة.

ظاهرة السهر مثلاً لربات البيوت حتى ساعات الفجر والاستيقاظ ظهراً مما يؤثر على نفسيتها ومزاجها العام ويسبب لها العديد من الامراض، وتزيد حدة هذه الامراض مع التقدم بالعمر. وهذا النموذج موجود لدى مختلف الطبقات الاجتماعية في مجتمعاتنا.

وكذلك الشباب والشابات من طلبة المدارس والجامعات مصابون ايضاً بداء السهر وما يترتب عليه من امراض ومشاكل نفسية.... وضعف في التحصيل العلمي.

والرجال ايضاً يدمنون السهر بالمقاهي وملاحق المنازل ويتناولون وجبات عشاء دسمة في وقت متأخر مما يسبب لهم الاجهاد والعديد من الأمراض.

سابقاً كان الناس ينامون بعد صلاة العشاء بساعتين او ثلاث ساعات ويفيقون باكرا بكل حيوية ونشاط لأداء مهامهم وعملهم وكانت معدلات الاصابة بالسكري وتصلب الشرايين والمفاصل اقل بكثير منها اليوم.
 
أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
والله ياخي انا كذلك اعاني من السهر الكثير لا استطيع النوم لا افهم ماهو سبب
نحيت تلفون نطفي تلفيزيون نغل الانترنت والضو مي نبقى هكذاك شي ساعتين ثلاثة حتى يطلع الفجر باه نرقد
كي سقسيت صديق لي يخدم اخصائي نفساني
قالي التفكير هو لي يخليك تعاني من قلة النوم
 
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