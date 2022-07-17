ظاهرة السهر للفجر



تعتبر الشعوب العربية من أكثر الشعوب عبثاً بالوقت والصحة والمال وتضييعها على اشياء كثيرة للأسف ليست ذات قيمة.



هذه الاشياء الغير قيمة والضارة احياناً ليس لها علاقة بالأخلاق الحميدة ولكنها ممارسات لا تضيف شيئاً مفيداً للعقل ولا للمهارات أو الصحة.



ظاهرة السهر مثلاً لربات البيوت حتى ساعات الفجر والاستيقاظ ظهراً مما يؤثر على نفسيتها ومزاجها العام ويسبب لها العديد من الامراض، وتزيد حدة هذه الامراض مع التقدم بالعمر. وهذا النموذج موجود لدى مختلف الطبقات الاجتماعية في مجتمعاتنا.



وكذلك الشباب والشابات من طلبة المدارس والجامعات مصابون ايضاً بداء السهر وما يترتب عليه من امراض ومشاكل نفسية.... وضعف في التحصيل العلمي.



والرجال ايضاً يدمنون السهر بالمقاهي وملاحق المنازل ويتناولون وجبات عشاء دسمة في وقت متأخر مما يسبب لهم الاجهاد والعديد من الأمراض.



سابقاً كان الناس ينامون بعد صلاة العشاء بساعتين او ثلاث ساعات ويفيقون باكرا بكل حيوية ونشاط لأداء مهامهم وعملهم وكانت معدلات الاصابة بالسكري وتصلب الشرايين والمفاصل اقل بكثير منها اليوم.