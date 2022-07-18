تفاصيل التوجيه الجامعي ؟



سيتم توجيه الناجحين الجدد في بكالوريا 2022 في التخصصات العلمية والتقنية للمرة الثانية على التوالي وفقا للمعدل الموزون، الذي تم توسيعه ليشمل عدة تخصصات تقنية والمدرستين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد على حساب العلامات المحصل عليها في المواد الأساسية لكل تخصص.



ووفقا للمنشور رقم “03” الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022 فسيتم إعلام الطلبة في الفترة الأولى للتسجيلات عبر الخط بالمعدل الموزون الخاص بهم بعد المعالجة الآلية للطلبات، وهذا في التخصصات التي تتطلب ذلك والتي تعتبر ذات أهمية كبرى لاسيما الطب والمدارس العليا وحتى بالنسبة لميدان الآداب واللغات.

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من 6 إلى 10 رغبات ومسارات جديدة للناجحين في تقني رياضي ​ إضغط للتوسيع...

والملاحظ هذه السنة أنه تم توسيع العمل بالمعدل الموزون للمدارس العليا وعدة تخصصات أخرى، فيما سيتم الاعتماد على ترتيب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا في تخصصات وميادين أخرى وهي العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية، الفنون، واللغة وثقافة أمازيغية ولغة وأدب عربي، بالإضافة إلى علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ومن بين الميادين التي تعتمد على المعدل الموزون نجد علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون وميدان علوم الصحة والعلوم الطبية والعلوم البيطرية، والتي تخص الناجحين في البكالوريا حسب الأولوية شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، حيث يتم احتساب المعدل الموزون من خلال ضرب معدل البكالوريا في 2 وإضافة علامة العلوم الطبيعية وتقسيمها على 3.



أما في ميدان علوم المادة والتكنولوجيا والذي تمنح فيه الأولوية للناجحين شعبة رياضيات ثم تقني رياضي ثم علوم تجريبية، فيتم احتساب علامة الفيزياء + علامة الرياضيات تقسيم 2 وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الحاصل على 3، أما في ميدان علوم وتكنولوجيا والذي يخص شعبة تقني رياضي بمساراتها الأربعة “هندسة الطرائق، مدنية، كهربائية، ميكانيكية” فيحتسب المعدل الموزون بالجمع بين معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة علامة التخصص+ علامة الرياضيات تقسيم 2 ثم تقسيم الناتج على 3.

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