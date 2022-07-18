Golden Man
:: مراقب عام ::
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تفاصيل التوجيه الجامعي ؟
سيتم توجيه الناجحين الجدد في بكالوريا 2022 في التخصصات العلمية والتقنية للمرة الثانية على التوالي وفقا للمعدل الموزون، الذي تم توسيعه ليشمل عدة تخصصات تقنية والمدرستين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد على حساب العلامات المحصل عليها في المواد الأساسية لكل تخصص.
ووفقا للمنشور رقم “03” الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022 فسيتم إعلام الطلبة في الفترة الأولى للتسجيلات عبر الخط بالمعدل الموزون الخاص بهم بعد المعالجة الآلية للطلبات، وهذا في التخصصات التي تتطلب ذلك والتي تعتبر ذات أهمية كبرى لاسيما الطب والمدارس العليا وحتى بالنسبة لميدان الآداب واللغات.
سيتم توجيه الناجحين الجدد في بكالوريا 2022 في التخصصات العلمية والتقنية للمرة الثانية على التوالي وفقا للمعدل الموزون، الذي تم توسيعه ليشمل عدة تخصصات تقنية والمدرستين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد على حساب العلامات المحصل عليها في المواد الأساسية لكل تخصص.
ووفقا للمنشور رقم “03” الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022 فسيتم إعلام الطلبة في الفترة الأولى للتسجيلات عبر الخط بالمعدل الموزون الخاص بهم بعد المعالجة الآلية للطلبات، وهذا في التخصصات التي تتطلب ذلك والتي تعتبر ذات أهمية كبرى لاسيما الطب والمدارس العليا وحتى بالنسبة لميدان الآداب واللغات.
من 6 إلى 10 رغبات ومسارات جديدة للناجحين في تقني رياضي
والملاحظ هذه السنة أنه تم توسيع العمل بالمعدل الموزون للمدارس العليا وعدة تخصصات أخرى، فيما سيتم الاعتماد على ترتيب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا في تخصصات وميادين أخرى وهي العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية، الفنون، واللغة وثقافة أمازيغية ولغة وأدب عربي، بالإضافة إلى علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ومن بين الميادين التي تعتمد على المعدل الموزون نجد علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون وميدان علوم الصحة والعلوم الطبية والعلوم البيطرية، والتي تخص الناجحين في البكالوريا حسب الأولوية شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، حيث يتم احتساب المعدل الموزون من خلال ضرب معدل البكالوريا في 2 وإضافة علامة العلوم الطبيعية وتقسيمها على 3.
أما في ميدان علوم المادة والتكنولوجيا والذي تمنح فيه الأولوية للناجحين شعبة رياضيات ثم تقني رياضي ثم علوم تجريبية، فيتم احتساب علامة الفيزياء + علامة الرياضيات تقسيم 2 وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الحاصل على 3، أما في ميدان علوم وتكنولوجيا والذي يخص شعبة تقني رياضي بمساراتها الأربعة “هندسة الطرائق، مدنية، كهربائية، ميكانيكية” فيحتسب المعدل الموزون بالجمع بين معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة علامة التخصص+ علامة الرياضيات تقسيم 2 ثم تقسيم الناتج على 3.
أما في ميدان علوم المادة والتكنولوجيا والذي تمنح فيه الأولوية للناجحين شعبة رياضيات ثم تقني رياضي ثم علوم تجريبية، فيتم احتساب علامة الفيزياء + علامة الرياضيات تقسيم 2 وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الحاصل على 3، أما في ميدان علوم وتكنولوجيا والذي يخص شعبة تقني رياضي بمساراتها الأربعة “هندسة الطرائق، مدنية، كهربائية، ميكانيكية” فيحتسب المعدل الموزون بالجمع بين معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة علامة التخصص+ علامة الرياضيات تقسيم 2 ثم تقسيم الناتج على 3.
تخصّص إضافي في الصيدلة وإعادة النظر في أقطاب الامتياز
وفي ذات السياق، سيتم احتساب علامة الرياضيات وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الناتج على 3 من أجل دخول ميدان رياضيات وإعلام آلي، وميدان الهندسة المعمارية، عمران ومهن المدينة، والمدرستين العليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وسيتم الاعتماد على المعدل الموزون بالنسبة لميدان آداب واللغات الأجنبية باستثناء اللغتين الروسية والتركية للحائزين على شهادة بكالوريا كل الشعب مع منح الأولوية للغات الأجنبية والآداب والفلسفة، حيث يحتسب المعدل بناء على علامة اللغة الأجنبية المحصل عليها في امتحان البكالوريا، في حين يتم احتساب علامة اللغات الثلاث + المعدل العام ضرب 2 تقسيم 3 لدراسة الترجمة.
- ما رأيكم في استعمال آلية ما يسمى بـ ''المعدل الموزون'' في توجيه الناجحين في اختيار تخصصات .. تتعلق بمستقبلهم !!؟
- هل هي أكثر نجاعة في رأيكم ..؟ أو ربما تعقد الأمور أكثر مما تعطينا حلول ناجعة ؟ وما الذي كان يفترض أن يتم ؟؟؟
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- ما رأيكم في استعمال آلية ما يسمى بـ ''المعدل الموزون'' في توجيه الناجحين في اختيار تخصصات .. تتعلق بمستقبلهم !!؟
- هل هي أكثر نجاعة في رأيكم ..؟ أو ربما تعقد الأمور أكثر مما تعطينا حلول ناجعة ؟ وما الذي كان يفترض أن يتم ؟؟؟
--- --- ---
@أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛