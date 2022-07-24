جديد/ منظمة الصحة العالمية, تعلن حالة طوارئ عالمية(جدري القرود)!!

جديد/ منظمة الصحة العالمية, تعلن حالة طوارئ عالمية!!

أعلنت منظمة الصحة العالمية 23-07-2022 حالة طوارئ عالمية، بعد تفشي مرض جدري القردة في أكثر من سبعين دولة. وأكد مسؤولو المنظمة، في مؤتمر صحفي مشترك، إمكانية السيطرة على هذا المرض ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة؛ لكنهم حذروا من أنه إذا لم تقدم المساعدة للفئات المتضررة، فقد يخرج المرض عن السيطرة.

تنبيه: نود أن ننوه إلى أن المرض ينتقل بنفس طريقة انتقال فيروس كورونا تقريبا!!

نصـــــــــــــــــائح هــــــــــامة للوقاية_ وحماية نفسك من الاصابة بالمرض:

وجب (عدم المصافحة, عمل تباعد, وضع الكمامة, تجنب الأماكن المزدحمة ضروري جداااااا وبالقدر المستطاع ) .

يفضل في هذه المرحلة الخطيرة استعمال النقود الالكترونية, والابتعاد عن استعمال النقود التقليدية لامكانية نقلها العدوى بشكل كبيـــر جدااااااا + مهم تعقيم المشتريات الغذائية بعد أخذها الى المنزل قبل تخزينها او استهلاكها .لامكانية نقلها العدوى هي الأخرى بشكل كبيـر !!

للأهمية:

يرجى نشر المعلومة في وقتها الآن.

على أكبر قدر ممكن من المنتديات الاخرى ووسائل التواصل الاجتماعي (وذااالك من أجل أن نتجنب مأساة أخرى مثلما وقع مع فيروس كورونا)

"الوعي هو أقوووى وأووول ســلاح لـ مواجهة مثل هذه الفيروسات والحروب" .

( الناس التي لم تفهم بعد__ عمليا نحن دخلنا في الحرب العالمية الثالثة.. من اجل اعادة رسم خريطة العالم من جديد (وتوقيف مثل هاته المآسي.. وسرقة ثروات المستضعفين وإعادة الحقوق "بأنواعها" لأهلها).. إلاّ أن ادوت هاته الاخيرة.. تختلف عن ادوات الحرب العالمية الاولى والثانية .. !!

ولا زلنا سوف نرى المزيد من المفاجآت الغير سارة فليتحضر الجميع لها.. ( بالاضافة للمواجهة العالمية الشبه تقليدية التي تجري في اوكرانيا وبطرررررق اخرى في مختلف دول العالم الآن............ احتمال استعمال السلاح النووي وارد جداااااا هذه المرة) .

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