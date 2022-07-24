جديد/ منظمة الصحة العالمية, تعلن حالة طوارئ عالمية(جدري القرود)!!

Golden Man
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جديد/ منظمة الصحة العالمية, تعلن حالة طوارئ عالمية!!
أعلنت منظمة الصحة العالمية 23-07-2022 حالة طوارئ عالمية، بعد تفشي مرض جدري القردة في أكثر من سبعين دولة. وأكد مسؤولو المنظمة، في مؤتمر صحفي مشترك، إمكانية السيطرة على هذا المرض ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة؛ لكنهم حذروا من أنه إذا لم تقدم المساعدة للفئات المتضررة، فقد يخرج المرض عن السيطرة.
تنبيه: نود أن ننوه إلى أن المرض ينتقل بنفس طريقة انتقال فيروس كورونا تقريبا!!
نصـــــــــــــــــائح هــــــــــامة للوقاية_ وحماية نفسك من الاصابة بالمرض:
وجب (عدم المصافحة, عمل تباعد, وضع الكمامة, تجنب الأماكن المزدحمة ضروري جداااااا وبالقدر المستطاع ) .
يفضل في هذه المرحلة الخطيرة استعمال النقود الالكترونية, والابتعاد عن استعمال النقود التقليدية لامكانية نقلها العدوى بشكل كبيـــر جدااااااا + مهم تعقيم المشتريات الغذائية بعد أخذها الى المنزل قبل تخزينها او استهلاكها .لامكانية نقلها العدوى هي الأخرى بشكل كبيـر !!
للأهمية:
يرجى نشر المعلومة في وقتها الآن.
على أكبر قدر ممكن من المنتديات الاخرى ووسائل التواصل الاجتماعي (وذااالك من أجل أن نتجنب مأساة أخرى مثلما وقع مع فيروس كورونا)
"الوعي هو أقوووى وأووول ســلاح لـ مواجهة مثل هذه الفيروسات والحروب" .
( الناس التي لم تفهم بعد__ عمليا نحن دخلنا في الحرب العالمية الثالثة.. من اجل اعادة رسم خريطة العالم من جديد (وتوقيف مثل هاته المآسي.. وسرقة ثروات المستضعفين وإعادة الحقوق "بأنواعها" لأهلها).. إلاّ أن ادوت هاته الاخيرة.. تختلف عن ادوات الحرب العالمية الاولى والثانية .. !!
ولا زلنا سوف نرى المزيد من المفاجآت الغير سارة فليتحضر الجميع لها.. ( بالاضافة للمواجهة العالمية الشبه تقليدية التي تجري في اوكرانيا وبطرررررق اخرى في مختلف دول العالم الآن............ احتمال استعمال السلاح النووي وارد جداااااا هذه المرة) .
*** *** ***
نسأل الله العظيم بعظمته التي ليس فوقها عظمة أن ينصر الحق وأهله.. وأن يخزي ويهزم الظلم ومن ولاه .. عاجلا غير آجل.
سلامي للجميع...
/// /// ///
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@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
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@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
أعلنت منظمة الصحة العالمية 23-07-2022 حالة طوارئ عالمية، بعد تفشي مرض جدري القردة في أكثر من سبعين دولة. وأكد مسؤولو المنظمة، في مؤتمر صحفي مشترك، إمكانية السيطرة على هذا المرض ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة؛ لكنهم حذروا من أنه إذا لم تقدم المساعدة للفئات المتضررة، فقد يخرج المرض عن السيطرة.
تنبيه: نود أن ننوه إلى أن المرض ينتقل بنفس طريقة انتقال فيروس كورونا تقريبا!!
نصـــــــــــــــــائح هــــــــــامة للوقاية_ وحماية نفسك من الاصابة بالمرض:
وجب (عدم المصافحة, عمل تباعد, وضع الكمامة, تجنب الأماكن المزدحمة ضروري جداااااا وبالقدر المستطاع ) .
يفضل في هذه المرحلة الخطيرة استعمال النقود الالكترونية, والابتعاد عن استعمال النقود التقليدية لامكانية نقلها العدوى بشكل كبيـــر جدااااااا + مهم تعقيم المشتريات الغذائية بعد أخذها الى المنزل قبل تخزينها او استهلاكها .لامكانية نقلها العدوى هي الأخرى بشكل كبيـر !!
للأهمية:
يرجى نشر المعلومة في وقتها الآن.
على أكبر قدر ممكن من المنتديات الاخرى ووسائل التواصل الاجتماعي (وذااالك من أجل أن نتجنب مأساة أخرى مثلما وقع مع فيروس كورونا)
"الوعي هو أقوووى وأووول ســلاح لـ مواجهة مثل هذه الفيروسات والحروب" .
( الناس التي لم تفهم بعد__ عمليا نحن دخلنا في الحرب العالمية الثالثة.. من اجل اعادة رسم خريطة العالم من جديد (وتوقيف مثل هاته المآسي.. وسرقة ثروات المستضعفين وإعادة الحقوق "بأنواعها" لأهلها).. إلاّ أن ادوت هاته الاخيرة.. تختلف عن ادوات الحرب العالمية الاولى والثانية .. !!
ولا زلنا سوف نرى المزيد من المفاجآت الغير سارة فليتحضر الجميع لها.. ( بالاضافة للمواجهة العالمية الشبه تقليدية التي تجري في اوكرانيا وبطرررررق اخرى في مختلف دول العالم الآن............ احتمال استعمال السلاح النووي وارد جداااااا هذه المرة) .
*** *** ***
نسأل الله العظيم بعظمته التي ليس فوقها عظمة أن ينصر الحق وأهله.. وأن يخزي ويهزم الظلم ومن ولاه .. عاجلا غير آجل.
سلامي للجميع...
/// /// ///
@أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛