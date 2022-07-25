دنيا وجنة 💙

تحية وسلامهنا سأتنفس متنفسا حقيقيا ..هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبضالى آخر رمق ..سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاءهنا سأعطيك يا سماء حقكويا بدر قدرك ..هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماههنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتهاسأكون دفئا لنفسي التي إحتلها برد السقيعوسأنجوا بإذن الله لأفوز بالجنة ولو بجبر خاطر فاللهم مَكِنّي25_07_2022