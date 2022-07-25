  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

دنيا وجنة 💙

صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
226
النقاط
521
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
تحية وسلام 🌹
هنا سأتنفس متنفسا حقيقيا ..
هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبض
الى آخر رمق ..
سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاء 💙
هنا سأعطيك يا سماء حقك 🌹
ويا بدر قدرك ..
هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماه
هنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتها🌸
سأكون دفئا لنفسي التي إحتلها برد السقيع 🌻
وسأنجوا بإذن الله لأفوز بالجنة ولو بجبر خاطر فاللهم مَكِنّي 🌺
25_07_2022
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
866
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
مبارك الإفتتاح أختي 🥳
متشوق لقراءة كلِّ ما خطه قلمك المبدع 😊
بالتوفيق إن شاء الله 🌺
 
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