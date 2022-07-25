دنيا وجنة 💙

صاحبة الأثر
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تحية وسلام
هنا سأتنفس متنفسا حقيقيا ..
هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبض
الى آخر رمق ..
سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاء
هنا سأعطيك يا سماء حقك
ويا بدر قدرك ..
هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماه
هنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتها
سأكون دفئا لنفسي التي إحتلها برد السقيع
وسأنجوا بإذن الله لأفوز بالجنة ولو بجبر خاطر فاللهم مَكِنّي
25_07_2022
هنا سأتنفس متنفسا حقيقيا ..
هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبض
الى آخر رمق ..
سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاء
هنا سأعطيك يا سماء حقك
ويا بدر قدرك ..
هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماه
هنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتها
سأكون دفئا لنفسي التي إحتلها برد السقيع
وسأنجوا بإذن الله لأفوز بالجنة ولو بجبر خاطر فاللهم مَكِنّي
25_07_2022