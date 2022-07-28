  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

فتحي سكناتو جنية و يحوس على راقي مغربي يرقيه

Silent Hill

Silent Hill

:: عضو شرفي ::
إنضم
28 سبتمبر 2007
المشاركات
9,284
النقاط
351
محل الإقامة
Madinatį
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلوا على حبيب الله ♥
مساء الخير يا ڨلوب الخير
حبيت نشارككم حاجة
صح الانسان يسكن فيه الجن و ينكد عليه و يمرض ويبعد بينه و بين زوجة و اولاده واهله؟
زعمه ربي سبحانُ يخلق فينا ثغرة لدرجة ان مخلوق اخر يقدر يسلط عليك و يأذيك عادي؟
انا عن نفسي حضرت لجلسات رقية و شفت حوايج ربما عجيبة وربما هي عوامل نفسية لي تخلي المريض يتوهم و يهترف من ضغوطات الحياة
وكي نشوف للجانب الرباني نقول مستحيل ربي سبحان يخلي فينا نقطة ضعف تخلي العالم الثاني يقدر يخترقنا و يأذينا و يفزدلنا معيشتنا
و الرقات زعمه صح يخافوا ربي ولا دجالين و رقيتهم لاجل المال و فقط
حبيت نشوف افكار الماويين
وفي انتظار اول تعليق 🕺🏻
 
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