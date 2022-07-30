  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

التدخين

هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: عضو مُتميز::
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
754
النقاط
31
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم لحباب و صباح الخير عليكم
يا خاوتي راه عندي مشكل ملقيت ليه حل .... عندي 6 سنين تدخين اخاوتي مقدرتش نحبسو والله
والواحد راه خايف على صاحتو بصح الله غالب مقدرتش نحبسو
حتى درك رجعت اخاوتي نتكيف علبتين فالنهار والله يعني 40 سيجارة
لي يعرف كاش حل ولا خلطة تنباع ولا اي شي يقولنا و اجركم على الله راني خوكم
 
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