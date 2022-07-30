السلام عليكم لحباب و صباح الخير عليكم

يا خاوتي راه عندي مشكل ملقيت ليه حل .... عندي 6 سنين تدخين اخاوتي مقدرتش نحبسو والله

والواحد راه خايف على صاحتو بصح الله غالب مقدرتش نحبسو

حتى درك رجعت اخاوتي نتكيف علبتين فالنهار والله يعني 40 سيجارة

لي يعرف كاش حل ولا خلطة تنباع ولا اي شي يقولنا و اجركم على الله راني خوكم ​