وفاة لاعب وفاق سطيف غرقا

ناصر dz
:: عضو بارز ::
كشف تقرير صحفي عن وفاة أحد لاعبي فرق الناشئين بنادي وفاق سطيف الجزائري غرقاً في أحد شواطئ بجاية يوم الجمعة
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها إن أيمن شاشو، 15 سنة، وهو أحد لاعبي فريق وفاق سطيف للناشئين تحت 16 سنة، قد مات غرقاً.
ووقع الحادث في أحد شواطئ ولاية بجاية الجزائرية، حيث شيعت جنازته عصر أمس الجمعة بحسب ما ذكرت الصحيفة الشهير
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها إن أيمن شاشو، 15 سنة، وهو أحد لاعبي فريق وفاق سطيف للناشئين تحت 16 سنة، قد مات غرقاً.
ووقع الحادث في أحد شواطئ ولاية بجاية الجزائرية، حيث شيعت جنازته عصر أمس الجمعة بحسب ما ذكرت الصحيفة الشهير