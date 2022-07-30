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زيلينسكي يطلب منح الجنسية الأوكرانية لجونسون وترشيحه رئيسا للوزراء

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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محل الإقامة
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنّه "تمّ تقديم التماس لمنح الجنسية الأوكرانية لرئيس وزراء بريطانيا المنتهية ولايته بوريس جونسون، وترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الأوكراني".

وجاء في عريضة نشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي: "أطلب منكم النظر في إمكانية منح الجنسية الأوكرانية لبوريس جونسون وتقديم ترشيحه لمنصب رئيس وزراء أوكرانيا"، مع الإشارة إلى "الجوانب الإيجابية للقرار: الدعم العالمي لبوريس جونسون، وموقفه الواضح ضد الغزو العسكري لأوكرانيا، معرفته الواسعة في المجالات السياسية والمالية والقانونية".

وتعليقًا على المرسوم، يقول الباحث في الشؤون الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم، إن شيئا مثل هذا سبق وحدث في أوكرانيا بمنح الجنسية لمسؤولين سابقين ومن جنسيات أخرى، وأبرز مثال كان الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشلفيلي الذي جرى منحه الجنسية الأوكرانية قبل عدة سنوات وبعد عام 2014 شغل أكثر من منصب كبير داخل أوكرانيا.
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
924
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
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