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إضافة الوضع المظلم على متصفح جوجل كروم

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر

أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
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الكثير منا يفضل الوضع المظلم خلال تصفحه للأنترنت، وقد لا توفر بعض المواقع هاته الخاصية، إضافة Dark Reader على متصفح جوجل كروم تحل المشكلة، فهي تعمل على تفعيل الوضع المظلم في المواقع ذات الوضع المضاء.


لتفعيل الإضافة يرجى الإنتقال إلى سوق كروم الإلكتروني، ثم البحث عن Dark Reader وتطبيق الخطوات التالية :

(1)

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(2)

1659189368331.png
 
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