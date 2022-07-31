اللهم ارزقنا الذرية الصالحة

السلام عليكم.إستفسار بدون تمهيد اختصارا يخص صلاح الأولاد بالتحديد ؟هل صلاح الذرية هو تدبير واجتهاد وتخطيط و إعداد من فضل الاولياء أم هو منة ومنحة الاهية يهديها الله لعبده دون عناء وهذا مسلم به قبل كل شيء.حتى اكون أوضح هل صحيحة العبارة التي يرددها البعض " المربي من عند ربي" عند الحديث عن الولد الصالح.لماذا جاء السؤال بهذا الشكل ؟لما نرى أن بعض الاسر لم تبذل ولا جهد في تنشئة ولد او بنت وربما هي نفسها تحتاج للتربية والاصلاح لكن نجد فيها ولدا او بنتا صالحة وشاردة بنجاحها وحسن سلوكها أو طائعا متخلقا ملتزما وحتى حافظا للقرآن .لما نرى أولياء واسرة صالحة ومربية وحتى من أهل التقوى والتربية ونجد بينهم ولدا عاقا عاصيا خائبا او بنتا أو في نفس الوقت طفل صالح وأخوه طالح.اتمنى ان يكون الاستفسار واضح بعيدا عن الشبهات .