الحاسوب ولا الهاتف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واش راكم؟ لاباس عليكم؟



حبيت نناقش معاكم وحد الموضوع لي هو



في وقت فات نحكي على جيلنا المخضرم لي فتح عينيه على الحاسوب تعلم شوي برامج وعلى الأقل كنا البحوث نكتبوهم وحدنا ونعرفو نطبعو على الأقل نستعملو الفوطوشوب.. نستعملو المنتديات..

لكن بعد مااطور الوقت وخرج الهاتف الذكي أنا حسيت روحي دخلت في دوامة منلي خسرلي الحاسوب فسدو طبايعي هههههه اعتمدت على الهاتف هنا انتهى كل شيء صرالي مسح تام.

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نرجعو نحكو عالجيل الجديد لي فتح عينيه على الهاتف الذكي مباشرة

تلقاه ميعرفش ابسط الامور. التسجيلات تاع البيام والباك للسيبار كافي آه عمي عاوني معرفتش نسجل ونخرج اوراق.... الخ

ابسط المطبوعات والبحوث يخرجوها من السيبار... الهاتف يعني فايس بووك.. تيك توك.. انستغرام.. يوتيوب..



يعني واش الأسباب لي خلاتنا نميلو للهواتف أكثر من الحواسيب؟

كيفاه نوجهو هاذ الجيل باه يتعلم الحاسوب والبرامج لي تفيدو سواء حاسوب او هاتف؟