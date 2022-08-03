فيديو مؤثر في السعودية.. رد فعل المعتمرين بعد رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
8,445
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء، رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد ما يقارب من عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا، وتداولت وسائل إعلام فيديو مؤثر لرد فعل المعتمرين على إزالة هذه الحواجز.



وأعلن رئيس شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديد، إزالة الحواجز الوقائية تزامنا عم بدء موسم العمرة، حسب بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين على موقعها الرسمي.


ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,106
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمينك أخي الفاضل على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top