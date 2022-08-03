فيديو مؤثر في السعودية.. رد فعل المعتمرين بعد رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة

وأعلن رئيس شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديد، إزالة الحواجز الوقائية تزامنا عم بدء موسم العمرة، حسب بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين على موقعها الرسمي.ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.