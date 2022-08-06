عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 985
- النقاط
- 51
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
وثائقي الحواسيب الكمية - تكنولوجيا المستقبل
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تخيلوا أن بوسعكم حل خوارزميات معقدة بشكل لا يصدق، قد يستغرق حلها عمرا بأكمله خلال أيام أو ساعات أو مجرد دقائق قد يصبح هذا واقعا إذا استطعنا صناعة حواسيب كميَّة.
- فرجة ممتعة -
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تخيلوا أن بوسعكم حل خوارزميات معقدة بشكل لا يصدق، قد يستغرق حلها عمرا بأكمله خلال أيام أو ساعات أو مجرد دقائق قد يصبح هذا واقعا إذا استطعنا صناعة حواسيب كميَّة.
- فرجة ممتعة -