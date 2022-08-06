وثائقي الحواسيب الكمية - تكنولوجيا المستقبل

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تخيلوا أن بوسعكم حل خوارزميات معقدة بشكل لا يصدق، قد يستغرق حلها عمرا بأكمله خلال أيام أو ساعات أو مجرد دقائق قد يصبح هذا واقعا إذا استطعنا صناعة حواسيب كميَّة.