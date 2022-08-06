وثائقي الحواسيب الكمية - تكنولوجيا المستقبل

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
985
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
وثائقي الحواسيب الكمية - تكنولوجيا المستقبل
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تخيلوا أن بوسعكم حل خوارزميات معقدة بشكل لا يصدق، قد يستغرق حلها عمرا بأكمله خلال أيام أو ساعات أو مجرد دقائق قد يصبح هذا واقعا إذا استطعنا صناعة حواسيب كميَّة.

- فرجة ممتعة -

 
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