الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ايها الافاضل
قبل فترة كان التساؤل أيهما أنجح
هل الزواج التقليدي ام العصري
لكننا الآن بسبب مواقع التواصل عرفنا على عديد من انواع الزواج
و اختلط الحابل و بالنابل
و المجتمع العربي ليس ببعيد عن هته التأثيرات
فأصبح المجتمع العربي يؤثر و يتأثر كبقية المجتمعات الأخرى
لكن بضوابط دينية و عرفية التي تؤثر نوعا ما في بعض التوجهات
كالزواج من غير المسلمة و الزواج من الباغية
لكن على الرغم من الوازع الديني و العرفي عرف الزواج نقلة نوعية من حيث طريقة الاختيار
و الارتباط بالطرف الثاني متأثرا بالكثير من الاسباب
فمثلا أصبح لا يهم الارتباط بزوجة شيخة من أجل مالها أو الحصول على جنسيتها
حتى وصلنا الى زيجات منحرفة تماما قبلها المجتمع الغربي المنحرف عن الفطرة السليمة
نتحدث عن المجتمع العربي
ـ زمان كان الزواج التقليدي
ـ بعده الزواج عن حب
ـ لنصل الى الزواج بالتعارف عن طريق وسائل التواصل
او زواج الانترنت
الزواج التقليدي شخصين تقريبا من نفس البيئة و من نفس الدين و نفس الفكر
و احيانا من نفس العائلة ـ أغلبهم نجحوا في تكوين اسر و تربية اولاد ناجحين
الزواج عن حب او بعد علاقة حب ـ شخصين تعارفا بنية الزواج و ارتبطا على الرغم من النقاشات
التي صاحبته عن طريقته التي رآها البعض تحد للمجتمع المحافظ إلا أنه عرف نجاحا نسبيا
ربما نصفه ناجح و نصفه آل إلى الطلاق
الزواج عن طريق مواقع التواصل او طيق النت
ـ شخصين لا يعرفان بعضا و ليسا من نفس البيئة
و لا من نفس العادات و لا نفس التقاليد او ربما ليسا من نفس البلاد
وجدا نفسيهما يميلان إلى بعضهما من حيث الافكار تقاربا ليحصل بينهما علاقة و أرتباط
ليحصل بعدها زواج
هنا التساؤل
هل تقارب الافكار كاف لانجاح هذا الزواج
و هل يمكن اذابة البعد بينهما بعد العادات و التقاليد و حتى البعد بين العائلتين
او البعد بين بلدين ـ هذا ان كانا من نفس الدين يعني مسلمين
هل الزواج من النت فرصة لمن فقد فرصته في الواقع
هل زواج النت حل متاح لمن خذله الواقع
ملاحظة انا اتحدث عن زوجين مسلمين نيتهما صادقة في الزواج
و ليس هناك حيلة او نية مبيتة كالحصول على الاموال او المزايا
قبل فترة كان التساؤل أيهما أنجح
هل الزواج التقليدي ام العصري
لكننا الآن بسبب مواقع التواصل عرفنا على عديد من انواع الزواج
و اختلط الحابل و بالنابل
و المجتمع العربي ليس ببعيد عن هته التأثيرات
فأصبح المجتمع العربي يؤثر و يتأثر كبقية المجتمعات الأخرى
لكن بضوابط دينية و عرفية التي تؤثر نوعا ما في بعض التوجهات
كالزواج من غير المسلمة و الزواج من الباغية
لكن على الرغم من الوازع الديني و العرفي عرف الزواج نقلة نوعية من حيث طريقة الاختيار
و الارتباط بالطرف الثاني متأثرا بالكثير من الاسباب
فمثلا أصبح لا يهم الارتباط بزوجة شيخة من أجل مالها أو الحصول على جنسيتها
حتى وصلنا الى زيجات منحرفة تماما قبلها المجتمع الغربي المنحرف عن الفطرة السليمة
نتحدث عن المجتمع العربي
ـ زمان كان الزواج التقليدي
ـ بعده الزواج عن حب
ـ لنصل الى الزواج بالتعارف عن طريق وسائل التواصل
او زواج الانترنت
الزواج التقليدي شخصين تقريبا من نفس البيئة و من نفس الدين و نفس الفكر
و احيانا من نفس العائلة ـ أغلبهم نجحوا في تكوين اسر و تربية اولاد ناجحين
الزواج عن حب او بعد علاقة حب ـ شخصين تعارفا بنية الزواج و ارتبطا على الرغم من النقاشات
التي صاحبته عن طريقته التي رآها البعض تحد للمجتمع المحافظ إلا أنه عرف نجاحا نسبيا
ربما نصفه ناجح و نصفه آل إلى الطلاق
الزواج عن طريق مواقع التواصل او طيق النت
ـ شخصين لا يعرفان بعضا و ليسا من نفس البيئة
و لا من نفس العادات و لا نفس التقاليد او ربما ليسا من نفس البلاد
وجدا نفسيهما يميلان إلى بعضهما من حيث الافكار تقاربا ليحصل بينهما علاقة و أرتباط
ليحصل بعدها زواج
هنا التساؤل
هل تقارب الافكار كاف لانجاح هذا الزواج
و هل يمكن اذابة البعد بينهما بعد العادات و التقاليد و حتى البعد بين العائلتين
او البعد بين بلدين ـ هذا ان كانا من نفس الدين يعني مسلمين
هل الزواج من النت فرصة لمن فقد فرصته في الواقع
هل زواج النت حل متاح لمن خذله الواقع
ملاحظة انا اتحدث عن زوجين مسلمين نيتهما صادقة في الزواج
و ليس هناك حيلة او نية مبيتة كالحصول على الاموال او المزايا
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