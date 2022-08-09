مدير كلمات المرور Bitwarden 2022.8.0

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كم مِن مرّةٍ أضعت كلمةَ مرور حساب من حساباتك على أحدِ المواقع ؟ برنامج

Bitwarden

حل لهاته المشكلة، فهو يعمل على حفظ كلمات مرورك، بحيث أنك ستضطر لحفظ كلمة مرور واحدةٍ خاصّة بحسابك على البرنامج بدلاً من حفظِ عشراتِ كلماتِ المرور !

صورة البرنامج :





إسم البرنامج : Bitwarden

الإصدار : 2022.8.0

النظام : Windows

المساحة : 712 KB

المهمة : حفظ كلمات المُرور وإِدارتِها



طريقة التحميل :



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ننتظر التحميل..

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