مدير كلمات المرور Bitwarden 2022.8.0

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,002
- النقاط
- 71
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخيرٍ وعافية
كم مِن مرّةٍ أضعت كلمةَ مرور حساب من حساباتك على أحدِ المواقع ؟ برنامج Bitwarden حل لهاته المشكلة، فهو يعمل على حفظ كلمات مرورك، بحيث أنك ستضطر لحفظ كلمة مرور واحدةٍ خاصّة بحسابك على البرنامج بدلاً من حفظِ عشراتِ كلماتِ المرور !
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : Bitwarden
الإصدار : 2022.8.0
النظام : Windows
المساحة : 712 KB
المهمة : حفظ كلمات المُرور وإِدارتِها
طريقة التحميل :
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(2)
ننتظر التحميل..
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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل : إضغط هنا