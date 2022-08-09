مدير كلمات المرور Bitwarden 2022.8.0

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,002
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر

أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخيرٍ وعافية
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كم مِن مرّةٍ أضعت كلمةَ مرور حساب من حساباتك على أحدِ المواقع ؟ برنامج Bitwarden حل لهاته المشكلة، فهو يعمل على حفظ كلمات مرورك، بحيث أنك ستضطر لحفظ كلمة مرور واحدةٍ خاصّة بحسابك على البرنامج بدلاً من حفظِ عشراتِ كلماتِ المرور !


صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : Bitwarden
الإصدار : 2022.8.0
النظام : Windows
المساحة : 712 KB
المهمة : حفظ كلمات المُرور وإِدارتِها

طريقة التحميل :

(1)

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(2)
ننتظر التحميل..

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(3)

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا
 

المرفقات

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