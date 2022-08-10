وثائقي عبقرية العقّاد

تقوم فكرة العمل على استكشاف ملامح عبقرية الكاتب والمفكر والسياسي العربي عباس محمود العقاد، حيث نرى إبداعاته ومواقفه الفكرية والسياسية في إطار المعارك المرتبطة بها، والتي خاضها طوال حياته.. نبحث انطلاقاً من أهم المعارك التي خاضها على المستوى الأدبي والفكري، السياسي والنضالي والاجتماعي وحتى في حياته الشخصية، بينما تشهد صفحات مؤلفاته وكتاباته بأحداثها وحوادثها، فمنها نخلص إلى ملامح نبوغه وتفرّده وأسباب استمراره أديبا ومفكرا إلى يومنا هذا..



- فرجة ممتعة -