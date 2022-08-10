شجون الروح .... اشتقت اليكم

ايمان هاني
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أوت 2022
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Tiaret
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
أصدقائي صديقاتي... مش راح نبدا بمقدمات
فقط عدت والعود أحمد بعد مدة عشر سنين أو أكثر عدت وكلي شوق لكل من جمعتني بهم تلك الايام أتمنى أن يكونوا بخير أينما حلوا
فقط الى من أتذكرهم
شجون الروح
Secret de coeur
زهرة الندى
Silent hille
Jagwar
ماكانش
سمو الأميرة (رمال)
Baraca moha
ساندريلا زماني (عائشة)
صديقتكم إيمان قلب سابقا
أحبكم في الله
أصدقائي صديقاتي... مش راح نبدا بمقدمات
فقط عدت والعود أحمد بعد مدة عشر سنين أو أكثر عدت وكلي شوق لكل من جمعتني بهم تلك الايام أتمنى أن يكونوا بخير أينما حلوا
فقط الى من أتذكرهم
شجون الروح
Secret de coeur
زهرة الندى
Silent hille
Jagwar
ماكانش
سمو الأميرة (رمال)
Baraca moha
ساندريلا زماني (عائشة)
صديقتكم إيمان قلب سابقا
أحبكم في الله