شجون الروح .... اشتقت اليكم

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ايمان هاني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أوت 2022
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
Tiaret
الجنس
أنثى
السلام عليكم
أصدقائي صديقاتي... مش راح نبدا بمقدمات
فقط عدت والعود أحمد بعد مدة عشر سنين أو أكثر عدت وكلي شوق لكل من جمعتني بهم تلك الايام أتمنى أن يكونوا بخير أينما حلوا
فقط الى من أتذكرهم
شجون الروح
Secret de coeur
زهرة الندى
Silent hille
Jagwar
ماكانش
سمو الأميرة (رمال)
Baraca moha
ساندريلا زماني (عائشة)
صديقتكم إيمان قلب سابقا
أحبكم في الله
 
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