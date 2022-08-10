شجون الروح .... اشتقت اليكم

السلام عليكم

أصدقائي صديقاتي... مش راح نبدا بمقدمات

فقط عدت والعود أحمد بعد مدة عشر سنين أو أكثر عدت وكلي شوق لكل من جمعتني بهم تلك الايام أتمنى أن يكونوا بخير أينما حلوا

فقط الى من أتذكرهم

شجون الروح

Secret de coeur

زهرة الندى

Silent hille

Jagwar

ماكانش

سمو الأميرة (رمال)

Baraca moha

ساندريلا زماني (عائشة)

صديقتكم إيمان قلب سابقا

أحبكم في الله