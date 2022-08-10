ماضي الفتاة او الشاب

الكل يتكلم ويتفلسف في مسالة الماضي للفتاة وللشاب ...ولكن في الواقع شي اخر .. ..الفتاة الجميلة ذات الوجه البرئ الانثوي يمجرد ان يقع في حبها ذاك المتفلسف سيفعل المستحيل ليتزوجها حتى وان اكتشف ان لها ماضي اسود .وحينها سياخذ بفتاوي العلماء بعدم جواز السؤال عن ماضيها وان التوبة تجب ما قبلها ..بل وربما تكون مازالت على معاصيها حتى يجعل من امر سترها وجرها للتوبة وسترها مشروعا قوميا ...... اما ان كانت المسكينة جمالها عادي وغلطت غلطة واحدة وربما غلطة لم تصل لحد الزنا وتابت توبة نصوحة لو وزعت توبتها على اهل الارض لكفتهم جميعا .حينها المتفلسف يسرد اقوال المجتمع وانه من الاحسن الابتعاد عنها وان العرق دساس وانه هو لم يسبق ان اقام علاقة لذلك هي لا ترقى الى مستواه الديني والتعففي والاجتماعي و سيحكمون عليها بالاعدام ..وكل ما سبق ذكره ينطبق على الشاب ايضا .......لذلك المعيار لكل ذلك هو معيار جمالي بحت الكل يحب الفراشات ويتقزز من الخنفساء مع ان كلاهما من الحشرات ..