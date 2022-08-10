السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مما لاحظته أن بعض الأطباء أو الكثير منهم يتأخرون عن موعد إجراء الفحوصات لمرضاهم، هؤلاء اللذين يتوافدون باكرا من أجل الظفر بالمراتب الأولى فينتظرون في قاعات صغيرة كون أن البعض من الأطباء يقومون بكراء شقق من ثلاث غرف أو أربع

في زمن لم تكن كورونا يحس المرضى بضيق لكثرة أعدادهم في القاعة بسبب تأخر الطبيب وضيق قاعة الانتظار

أما ونحن في وقت الوباء ومع إجبارية ارتداء الكمامة والمطالبة بالتباعد الجسدي؟؟!!

فما هي أسباب تأخر الأطباء الخواص؟

ومن باب الاحتياط:هل يمكن للمريض أن يسجل اسمه في قائمة الانتظار مع رقم هاتفه ثم يخرج ليجد له مكانا قريبا في ظل شجرة وعندما يحين دوره ينادونه

أو.....

أترك لكم النقاش وطرح تساؤلات وبدون تجريح