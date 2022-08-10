الافارقة...القنبلة الموقوتة

razane roza
:: عضو منتسِب ::
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- السلام عليكم ، اليوم نتناول قضية إجتماعية جد حساسة بعيدا عن العنصرية و في ربع كلمة 🖊 ...هل تعلم أن الأفارقة الذين "تناستهم" الدولة هم عبارة عن قنبلة موقوتة يسفر عن إنفجارها آفات لا يعلم مداها الا الله ( العصابات/المخذرات/ الأمراض الفتاكة/قلاقل الأقليات التي تستغل دوليا...الخ) ؛ لذا وجب على الدولة التحرك لترحيلهم في اقرب الآجال (بعد أن يرفع عنا الله الوباء التاجي بصفة انسانية الى بلدانهم (التي لا تشهد اقتتالات بالطبع) و هذا لصالح الدولة و الشعب معا ، خاصتا على المدى البعيد (يا أخي واحد زاد فطريق على 20 سنة واش تسناه يولي ..بيلوت و لا طبيب!!!) أصلا نحن غارقون في مشاكلنا الداخلية ..والله أعلم بالصواب نعم_لترحيل_الأفارقة_من_الجزائر