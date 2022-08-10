الافارقة...القنبلة الموقوتة

razane roza

razane roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
- السلام عليكم ، اليوم نتناول قضية إجتماعية جد حساسة بعيدا عن العنصرية و في ربع كلمة 🖊 ...هل تعلم أن الأفارقة الذين "تناستهم" الدولة هم عبارة عن قنبلة موقوتة💣 يسفر عن إنفجارها آفات لا يعلم مداها الا الله ( العصابات/المخذرات/ الأمراض الفتاكة/قلاقل الأقليات التي تستغل دوليا...الخ) ؛ لذا وجب على الدولة التحرك لترحيلهم في اقرب الآجال (بعد أن يرفع عنا الله الوباء التاجي بصفة انسانية الى بلدانهم 🚌(التي لا تشهد اقتتالات بالطبع) و هذا لصالح الدولة🏦 و الشعب👥 معا ، خاصتا على المدى البعيد⏳ (يا أخي واحد زاد فطريق على 20 سنة واش تسناه يولي ..بيلوت و لا طبيب!!!) أصلا نحن غارقون في مشاكلنا الداخلية ..والله أعلم بالصواب نعم_لترحيل_الأفارقة_من_الجزائر🇩🇿
 
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