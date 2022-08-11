قصة قصيرة لشاب ينظر دائما الى الفتيات

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قدِمَ شاب إلى شيخ وسأله : أنا شاب صغير ورغباتي كثيرة ..

ولا أستطيع منع نفسي من النظر إلى الفتيات

في السوق ، فماذا أفعل؟



فأعطاه الشيخ كوباً من الحليب ممتلئاً حتى حافته وأوصاه

أن يوصله إلى وجهة معينة يمرّ من خلالها بالسوق دون أن

ينسكب من الكوب أي شيء!



واستدعى واحداً من طلابه ليرافقه في الطريق ويضربه أمام

كل الناس إذا انسكب الحليب!!



وبالفعل ..أوصل الشاب الحليب للوجهة المطلوبة دون أن

ينسكب منه شيء ..



ولما سأله الشيخ: كم مشهداً وكم فتاة رأيت في الطريق؟

فأجاب الشاب :شيخي لم أرَ أي شيء حولي ..



كنت خائفاً فقط من الضرب

والخزي أما الناس إذا انسكب مني الحليب!



فقال الشيخ: وكذلك هو الحال مع المؤمن ..

المؤمن يخاف من الله ومن خزي يوم القيامة

إذا ارتكب معصية ..



هؤلاء المؤمنين يحمون أنفسهم من المعاصي

فهم دائمو التركيز على يَــــوم الــقِيـــامة