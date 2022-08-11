لغة الضاد

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
46
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
بــأي حــرف كـتـبت الـحـزن يـا قـلـم
وألـسـن الـنّاس يـغزو صـوتها الـعـجم

مــن يـلـهثون وراء الـغـرب ما عـلموا
سـحـر الـبـيان وأسـرار الـتي ظـلمــوا

الــيـوم أفــتـح أبـــواب الـجـحـيم (أمَـــا
مَ) الـمُـدَّعين ولــو بـالـنّحو قـد زعـمــوا

هم أبعد الناس عن محـــــراب ساحتها
لا خـيـر فـيـهـــم فـفـي أنـفاسهـــم ألَـم

قـالـوا الـخـراب بــأن نـبـقــــى نـقلّدهم
عـصر الـخليل مـضى ما عندنا صنــم!

بــهــم تــأبّـط شـــرّا مـــن يـحـاورهـم
والــكـيُّ أوَّل مـــا يـحـتـاج مــنـك فـــم

حـتـى رأيــت عـلـى أعـتـاب نـهـضتنا
عـناكب الـضاد هــــل يجتاحنا السّقم؟

لـعنت يـومي فـأمســــي لـم يـكــن أبدا
بـصورة الـخزي يـا سوء الذي رسموا

لا بــــارك الله فــيـهـم أيـنـمـا رحـلـوا
تـشابه الـهمُّ ... لا تـحيا هـــــــنا الـذّمم

لا مـصر مـصر ولا شـعب الـحجاز كذا
والـشام يـعبث في جناتـــــــها العدم
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,191
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لغة الضاد هي لغة كتاب الله
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله
 
razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
46
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
لغة الضاد هي لغة كتاب الله
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله
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وفيك بارك الله اخي شكرا لمرورك
 
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