بــأي حــرف كـتـبت الـحـزن يـا قـلـم

وألـسـن الـنّاس يـغزو صـوتها الـعـجم



مــن يـلـهثون وراء الـغـرب ما عـلموا

سـحـر الـبـيان وأسـرار الـتي ظـلمــوا



الــيـوم أفــتـح أبـــواب الـجـحـيم (أمَـــا

مَ) الـمُـدَّعين ولــو بـالـنّحو قـد زعـمــوا



هم أبعد الناس عن محـــــراب ساحتها

لا خـيـر فـيـهـــم فـفـي أنـفاسهـــم ألَـم



قـالـوا الـخـراب بــأن نـبـقــــى نـقلّدهم

عـصر الـخليل مـضى ما عندنا صنــم!



بــهــم تــأبّـط شـــرّا مـــن يـحـاورهـم

والــكـيُّ أوَّل مـــا يـحـتـاج مــنـك فـــم



حـتـى رأيــت عـلـى أعـتـاب نـهـضتنا

عـناكب الـضاد هــــل يجتاحنا السّقم؟



لـعنت يـومي فـأمســــي لـم يـكــن أبدا

بـصورة الـخزي يـا سوء الذي رسموا



لا بــــارك الله فــيـهـم أيـنـمـا رحـلـوا

تـشابه الـهمُّ ... لا تـحيا هـــــــنا الـذّمم



لا مـصر مـصر ولا شـعب الـحجاز كذا

والـشام يـعبث في جناتـــــــها العدم