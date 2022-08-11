هذيان قلم

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
35
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
شعور غريب ينتابنا بين الحين و الآخر، فيعم الصمت

و نترك أقلامنا تحكي فقد تكون أصدق منا..

نصارع بها أمواج اليأس ، نستقبل بها نور الأمل

نلومها ، نعاتب ، نشكي ..

نعبر عن ما يخالجنا من شعور

مفردات نجوب بها شوارع الأبجديات

نمارس بها لعبة التحليق

نختلس بها النظر

نتمرد و نثور

نبحر بها وسط البحار الهائجة

نشاكس أمواج الحروف ..



هنا سنهذي بأقلامنا و نحتفـل بعرس الكلمات​
 
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