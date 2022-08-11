razan roza
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
شعور غريب ينتابنا بين الحين و الآخر، فيعم الصمت
و نترك أقلامنا تحكي فقد تكون أصدق منا..
نصارع بها أمواج اليأس ، نستقبل بها نور الأمل
نلومها ، نعاتب ، نشكي ..
نعبر عن ما يخالجنا من شعور
مفردات نجوب بها شوارع الأبجديات
نمارس بها لعبة التحليق
نختلس بها النظر
نتمرد و نثور
نبحر بها وسط البحار الهائجة
نشاكس أمواج الحروف ..
هنا سنهذي بأقلامنا و نحتفـل بعرس الكلمات
و نترك أقلامنا تحكي فقد تكون أصدق منا..
نصارع بها أمواج اليأس ، نستقبل بها نور الأمل
نلومها ، نعاتب ، نشكي ..
نعبر عن ما يخالجنا من شعور
مفردات نجوب بها شوارع الأبجديات
نمارس بها لعبة التحليق
نختلس بها النظر
نتمرد و نثور
نبحر بها وسط البحار الهائجة
نشاكس أمواج الحروف ..
هنا سنهذي بأقلامنا و نحتفـل بعرس الكلمات