شعور غريب ينتابنا بين الحين و الآخر، فيعم الصمت



و نترك أقلامنا تحكي فقد تكون أصدق منا..



نصارع بها أمواج اليأس ، نستقبل بها نور الأمل



نلومها ، نعاتب ، نشكي ..



نعبر عن ما يخالجنا من شعور



مفردات نجوب بها شوارع الأبجديات



نمارس بها لعبة التحليق



نختلس بها النظر



نتمرد و نثور



نبحر بها وسط البحار الهائجة



نشاكس أمواج الحروف ..







هنا سنهذي بأقلامنا و نحتفـل بعرس الكلمات​