لماذا لا يتم فصل الذكور عن الاناث في مدارسنا ؟

razan roza

razan roza

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إنضم
2 ماي 2022
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
السلام عليكم .
لماذا لا يتم فصل الذكور عن الاناث في المدارس الجزائرية كباقي الدول العربية؟
أليس مظهر الاختلاط في المدارس من أكثر ما يهدد اخلاق التلاميذ مستقبلا.؟
هل يؤثر فصل الجنسين عن بعضهما على التحصيل العلمي لدى الطلبة؟
ألا يجدر بدولة عربية مسلمة بجعل المدارس بيئة محافظة لنشئة جيل على الاقل محتشم؟
مظاهر تزداد سوءا في الثانويات وا لجامعات بل حتى في المتوسطات بسبب الاختلاط لا ندري الى اين ستصل وماهو عائق المنظومة التربوية في فصل الجنسين في مدارسنا ؟
= للنقاش ...
 
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