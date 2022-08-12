ارجو الاعتراف بالراي امام كل مشاهد :

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razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
59
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
سلام الله عليكم .......
في رايك اختي و في رايك اخي الحق مع من هل مع المراة التي تمشي كانها ......تلبس عكس ما حثنا عليه الله ورسوله لابسة سروال او لباس قصير بدون خيمار ولا حجاب و الشعر و المكياج تمشي أمام 100000000000 رجل ثم لما يتم التحرش بها تقول لماذا؟ وفوق ذلك تشتكي به للبوليس ......
من المخطئ هنا: هي أم الإثنان معا؟​
 
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