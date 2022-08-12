ارجو الاعتراف بالراي امام كل مشاهد :

سلام الله عليكم .......

في رايك اختي و في رايك اخي الحق مع من هل مع المراة التي تمشي كانها ......تلبس عكس ما حثنا عليه الله ورسوله لابسة سروال او لباس قصير بدون خيمار ولا حجاب و الشعر و المكياج تمشي أمام 100000000000 رجل ثم لما يتم التحرش بها تقول لماذا؟ وفوق ذلك تشتكي به للبوليس ......

من المخطئ هنا: هي أم الإثنان معا؟​