ما هذا الإستهزاء باللغة العربية ؟

مرحبا بالجميع



اليوم سأحكي عن موقف وقع لي، عند خروجي من البيت. بالصدفة سمعت بعض الصبايا يَصحن بتكبرٍ وعجرفةٍ بأنهن لا يُحبِبن التكلم باللغة العربية، وإنما يُفضلن اللغة الفرنسية، يَزعمن بأن الكل سيسخر ويستهزيء بهنّ!



هن شريحة من هؤلاء الذين أجهل كيف يفكرون، هذا الشيء الذي زاد غيظي لما يخشين السخرية؟

لما كل هذا التهميش ؟ أوليست لغة القرآن الكريم !

أولم يفضّلها الله وجعلها لغة كتابه الكريم ولغة جنة النعيم !



ما أريد أن أصل إليه، ليست المشكلة في تعلم لغة جديدة، فالذي يتعلم لغة ما يسلم من شر قومها وحتى أنه يستفيد

ويتعلم الكثير من الأشياء، بل المشكلة الخجل والإستهزاء باللغة العربية.



سأترك الخط لكم