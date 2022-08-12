السلام عليكم



من حين لآخر أمر بمواضيع تستوقفني لأنها تهمني وتثير الرغبة لدي في المشاركة



(والمشاركة هنا بمعناها الحقيقي بمعنى تقاسم شيء ما مع غيرك)

لكن

أعود وأقلب ناظري في الموضوع

وأتساءل

هل كاتب هذا الموضوع يهتم حتى؟

أم أنه فقط يريد كتابة موضوع ما.. قد يراه المشرف فريدا فيسمه بالتميز وقد يراه الأعضاء جيدا فيمتدحونه او ربما يقيمونه؟

هل حقا لمّا كُتب هذا الموضوع كان موجه لنا نحن الأعضاء لنشارك به ونتقاسم ما استحثتنا الكلمات على إظهاره؟

أتساءل حول ذلك كثيرا

فهل سيكتفي الكاتب بالمرور وقول شكرا؟

أم يتوقف مع مشاركات الأعضاء التي تعني لهم -لبعضهم على الأقل- الكثير

! ​

أتساءل أيضا ان كان هناك أحد غيري يشعر بهذا عند ارتياده للمواضيع التي تهمه؟