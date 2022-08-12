لماذا نحن هكذا؟

السلام عليكم

هي ظاهرة خطيرة و أخطر مما نتصور تدخل في برمجة العقول وتؤدي إلى كوارث الطلاق وعدم التنازل و الأنانية ...

لما تنخطب الفتاة وتكون على مشارف العرس تصبح تسمع اسطوانة محددة وبصفة دائمة وسأتكلم بالدارجة أحسن : كوني قادرة على شقاك ما تفرطي حتى حاجة في حقك كن ما تكونيش قادرة على شقاك يستعبدك ...ما توالفلوش هذي وهذي و هذي

ونفس الشي بالنسبة للرجل : كن معاها حازم من النهار الأول وزيرها في كلش وريلها العين الحمرا..سينو تركب على راسك ..النسا ما تصلحش معاهم العقالة .....

ولما يلتقيا كأنما إلتقو القطب السالب مع القطب الموجب ..

إلى متى يا مجتمعي العزيز ليست هذه بنصائح!!!!!!

والآن لما اطالع منشورات الفيسبوك في مواضيع تتعلق بالمرأة والرجل ..ارى حربا بينهما النساء يتهمون والرجال يتهمون النساء

لا بد أن نفهم ان المرأة والرجل يكملان بعضهما البعض

لكم الخط ... ​