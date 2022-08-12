

بتحية الإسلام أحييكم،



أردت أن أناقش معكم موضوعا لطالما أزعجني في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا،



لماذا أصبحت نظرة المجتمع إلى الذي يستحي، والقليل الكلام، بأنه ( نية مسكين ) كما نقول بالعامية ؟



على العكس، أنتم المساكين



أنا بطبعي أستحي وقليلة الكلام، فأقول لكل من ينعتني ومن مثلي بهذه الصفة : أستحي لأني أحترم من يتكلم معي، وأبتسم في وجهه أيضا، فالنبي عليه أفضل الصلوات والتسليم قال : ( من تبسم في وجه أخيه صدقة ) ​

وإن لم أتكلم فليس عيبا، لأن صمتي لا يعني جهلي، بل ما يدور حولي لا يستحق الإهتمام ​







من تفضل وقرأ موضوعي فليتفضل برأيه