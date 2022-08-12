razan roza
:: عضو منتسِب ::
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بتحية الإسلام أحييكم،
أردت أن أناقش معكم موضوعا لطالما أزعجني في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا،
لماذا أصبحت نظرة المجتمع إلى الذي يستحي، والقليل الكلام، بأنه ( نية مسكين ) كما نقول بالعامية ؟
على العكس، أنتم المساكين
أنا بطبعي أستحي وقليلة الكلام، فأقول لكل من ينعتني ومن مثلي بهذه الصفة : أستحي لأني أحترم من يتكلم معي، وأبتسم في وجهه أيضا، فالنبي عليه أفضل الصلوات والتسليم قال : ( من تبسم في وجه أخيه صدقة )
وإن لم أتكلم فليس عيبا، لأن صمتي لا يعني جهلي، بل ما يدور حولي لا يستحق الإهتمام
من تفضل وقرأ موضوعي فليتفضل برأيه