لماذا....؟

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
59
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى

بتحية الإسلام أحييكم،

أردت أن أناقش معكم موضوعا لطالما أزعجني في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا،

لماذا أصبحت نظرة المجتمع إلى الذي يستحي، والقليل الكلام، بأنه ( نية مسكين ) كما نقول بالعامية ؟

على العكس، أنتم المساكين

أنا بطبعي أستحي وقليلة الكلام، فأقول لكل من ينعتني ومن مثلي بهذه الصفة : أستحي لأني أحترم من يتكلم معي، وأبتسم في وجهه أيضا، فالنبي عليه أفضل الصلوات والتسليم قال : ( من تبسم في وجه أخيه صدقة )

وإن لم أتكلم فليس عيبا، لأن صمتي لا يعني جهلي، بل ما يدور حولي لا يستحق الإهتمام



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