هل هذا صحيح ؟ “الشهرية”.. أول متهم لتشجيع العاملات على الخلع والطلاق



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يعد الاستقلال المادي واحدا من الركائز الهامة التي تعتمد عليها النساء مؤخرا للتخلص من تبعية العائلة والزوج وتحقيق ذاتها، رغم المتاعب الكثيرة التي تعترضها، خاصة بالنسبة إلى ربات البيوت، غير أن هذا الاستقلال عمق من اضطهاد بعضهن من قبل الأزواج على وجه الخصوص، مثلما توضحه هذه الشهادات الحية لنساء أكدن أن رواتبهن الشهرية غالبا ما تنتهي بجيوب الأزواج دون أدنى استفادة أو انتفاع بها، ما يدعو الغالبية منهن إلى اللجوء إلى أروقة المحاكم لطلب الخلع والطلاق، فيما تفضل أخريات التضحية حفاظا على عش الزوجية والأولاد. ​