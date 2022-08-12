السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأدخل في الموضوع مباشرة

صباحا لما كنت في إحدى محلات الأواني أقتني انا ووالدتي حفظها الله كانت هنالك شابتان في المحل تقتنيان أغلفة للمطبخ وأواني و علب و ستائر و سجادات للحمام و غيرها و يختاران ماهو غالي و راقي و لم أنتبه و كنت بدل البحث عما اريده أتفرج على ماتقتنيانه فلقد كنت معجبة بذوقهما كثيرا

و بعدها ببرهة سمعت واحدة منها تقول للأخرى أسرعي يجب أن نقتني المزيد من المحل الفلاني و ذكريني ألا أنسى مكونات الحلوى فجدتي قد تموت بين اللحظة و الأخرى و يجب أن يكون البيت مرتبا و الحلوى جاهزة ...إلى أخره من هذا الكلام

لما رأيت ما اشترياه ظننت أنهم يحضرون للرحيل إلى بيت جديد أو غيره و تفاجئت كثيرا لما علمت سبب كل هذه المقتنيات

فبدل الحزن على فراق الأحبة و الغوالي صرنا نحضر لرحيلهم باقتناء ماهو غالي و نفيس؟

ألهذه الدرجة صار الإنسان رخيسا عند البعض ؟ ألهذه الدرجة أنتم فرحين مسرورين برحيل الجدة المسكينة ؟

وهل كتب موعد رحيلها على جبينها؟ كم سمعنا من أشخاص كانوا على وشك الموت و تعافوا و ماأكثر موت الغفلة في زماننا هذا ، ألم تنتبهوا للأمر ؟؟؟

لم أجد ما أقوله أترك لكم الخط

مع تمنياتي أن تكون هنالك مناقشة بناءة و ردود مفيدة ​