هل هذه الفتاة خائنة لوالديها ..؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :

إخوتي أخواتي:

نلاحظ اليوم ـ وللأسف ـ سلوكات دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا.. وتصرفات لكثرتها. أصبحت تبدو للكثير عادية ,مبررة...

الظاهرة التي تؤرقني وتزعجني... هي الاستعمال السيء للهاتف من طرف بناتنا..

هل التي تكلم شبابا في الهاتف دون علم والديها .. خائنة.....؟؟؟

أنا طبعا ضد هذه المكالمات .. حتى بعلم الوالدين ولكن أردت أن نشعر بعظم المشكلة ... وسوء التصرف من كذا جانب...

اغضاب لله وللوالدين وسوء عاقبة في الدنيا والآخرة... ​