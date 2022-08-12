خائن أنت و كاذب أيها الانسان

razan roza

razan roza

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2 ماي 2022
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خائن أنت و كاذب أيها الانسان. ما عدنا نرى في وجودك المحبة و الأمان. أضعت الشرف و صلة الأرحام، و ارتميت بين أحضان غانية اسمها الدنيا عرابها يهودي فتان. صار التاجر مبدعا، و صار المبدع تاجرا يبيع الكلمات ورودا اصطناعية، و يغري غيره بالمال و بكلمات منمقة و مزيفة. كم ابتعدنا عن أصولنا و عن دربنا، و عن انسانيتنا، فبعد أن كنا سعداء مع غيرنا، صرنا تعساء لوحدنا، نعاني من جفاء القلوب حولنا
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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فار إلى الله
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ذكر
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله
 
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