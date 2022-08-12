razan roza
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
خائن أنت و كاذب أيها الانسان. ما عدنا نرى في وجودك المحبة و الأمان. أضعت الشرف و صلة الأرحام، و ارتميت بين أحضان غانية اسمها الدنيا عرابها يهودي فتان. صار التاجر مبدعا، و صار المبدع تاجرا يبيع الكلمات ورودا اصطناعية، و يغري غيره بالمال و بكلمات منمقة و مزيفة. كم ابتعدنا عن أصولنا و عن دربنا، و عن انسانيتنا، فبعد أن كنا سعداء مع غيرنا، صرنا تعساء لوحدنا، نعاني من جفاء القلوب حولنا