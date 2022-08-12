خائن أنت و كاذب أيها الانسان. ما عدنا نرى في وجودك المحبة و الأمان. أضعت الشرف و صلة الأرحام، و ارتميت بين أحضان غانية اسمها الدنيا عرابها يهودي فتان. صار التاجر مبدعا، و صار المبدع تاجرا يبيع الكلمات ورودا اصطناعية، و يغري غيره بالمال و بكلمات منمقة و مزيفة. كم ابتعدنا عن أصولنا و عن دربنا، و عن انسانيتنا، فبعد أن كنا سعداء مع غيرنا، صرنا تعساء لوحدنا، نعاني من جفاء القلوب حولنا ​