جلسات نسائية و رجالية !داخل الادارات (القنبلة الموقوتة)



السلام عليكم



...بلا تمهيد ولا مقدمات



لا حظت و سمعت خلال حياتي أن النساء خصوصا المتزوجات كثيرات الثرثرة حول حياتهم الزوجية اليومية ، يتحدثن عن اسرار بيوتهم فكل



واحدة منهن تسرد حياتها الاسرية بأسلوب تفصيلي حتى صفات زوجها السلبية والايجابية بل اكثر من ذلك اطلاقا.



حياتهم اصبحت مشاعة للجميع ولا شئ يخفى عليهن حتى ان عبارة اسرار البيت انتهت صلاحيتها و للأسف كم امرأة

دفعت ثمن ثرثرتها و الواقع يشهد بذلك.

وهذه العدوى انتقلت الى الرجال فالرجل يذم زوجته الكسولة الخاملة مثلا او يمدح زوجته النشيطة مثلا امام زملائه في العمل .

حديث شريف :



فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ مِن أشرِّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة،



وتفضي إليه ثم ينشر سرَّها)).



ارجو النقاش الجاد لأن الموضوع خطير يحتاج الى علاج



مني لكم تحية شكر وسلام ​