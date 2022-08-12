ليطمئن قلبي

إخوتي عندي سؤال يحيرني و يشعرني بضيق



أصبح عندي شبه مرض الوسواس والأرق



فقط ليرتاح ويطمئن قلبي ، إلى متى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء .



فقط أجيبوني بأي ذنب قتلوا .



أريحوني متى ينتصر الاسلام ، يقشعر بدني لرؤية المذابح اليومية



في سوريا الجريحة ومسلمي بورما بل في كل بقاع الأرض



أجيبوني متى النصر لأمتنا أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام



وجزاكم الله كل خير​