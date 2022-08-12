ليطمئن قلبي

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
91
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
إخوتي عندي سؤال يحيرني و يشعرني بضيق

أصبح عندي شبه مرض الوسواس والأرق

فقط ليرتاح ويطمئن قلبي ، إلى متى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء .

فقط أجيبوني بأي ذنب قتلوا .

أريحوني متى ينتصر الاسلام ، يقشعر بدني لرؤية المذابح اليومية

في سوريا الجريحة ومسلمي بورما بل في كل بقاع الأرض

أجيبوني متى النصر لأمتنا أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

وجزاكم الله كل خير​
 
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