ليطمئن قلبي

razan roza
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 5
- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
إخوتي عندي سؤال يحيرني و يشعرني بضيق
أصبح عندي شبه مرض الوسواس والأرق
فقط ليرتاح ويطمئن قلبي ، إلى متى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء .
فقط أجيبوني بأي ذنب قتلوا .
أريحوني متى ينتصر الاسلام ، يقشعر بدني لرؤية المذابح اليومية
في سوريا الجريحة ومسلمي بورما بل في كل بقاع الأرض
أجيبوني متى النصر لأمتنا أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
وجزاكم الله كل خير
أصبح عندي شبه مرض الوسواس والأرق
فقط ليرتاح ويطمئن قلبي ، إلى متى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء .
فقط أجيبوني بأي ذنب قتلوا .
أريحوني متى ينتصر الاسلام ، يقشعر بدني لرؤية المذابح اليومية
في سوريا الجريحة ومسلمي بورما بل في كل بقاع الأرض
أجيبوني متى النصر لأمتنا أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
وجزاكم الله كل خير