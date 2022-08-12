اكتساح النساء للرجال

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
98
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
كثيرا ما نسمع ونقرأ ردود فعل وأراء حول اكتساح المرأة لمجال العمل في الجزائر وفوزها بنسب مرتفعة جدا في مسابقات التوظيف مقارنة بالرجال فهل ردود فعل الذكور مبررة إذا أجبنا على التسائل التالي بحيادية تامة
اذا كانت المرأة كفء لمنصب ما ألا تستحقه..؟؟؟؟؟
لماذ أصبحت المدارس والجامعات ........أغلب مافيها من الاناث؟؟؟
 
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