اكتساح النساء للرجال

كثيرا ما نسمع ونقرأ ردود فعل وأراء حول اكتساح المرأة لمجال العمل في الجزائر وفوزها بنسب مرتفعة جدا في مسابقات التوظيف مقارنة بالرجال فهل ردود فعل الذكور مبررة إذا أجبنا على التسائل التالي بحيادية تامة

اذا كانت المرأة كفء لمنصب ما ألا تستحقه..؟؟؟؟؟

لماذ أصبحت المدارس والجامعات ........أغلب مافيها من الاناث؟؟؟ ​