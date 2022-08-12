للجزائر رجال . فهل توافقونني الرأي؟



للجزائر رجال منهم من استلّ السيف فحرر .ومنهم من أشهر قلمه فنوّر .ومنهم من أعمل المنجل فعمّر.

هذه الجزائر لاتعجزأن تلد رجالا يحملون المشعل ويمضي نحو الامام بوتيرة اسرع واتمثلهم في مضمار السباق للفريق الذي يسلم المشعل لصابه الذي يختطفه منه ولا يلوي الى الخلف بل يخطو خطوات عملاقة ويهفو المنتظر قلبه لتحمل المسؤولية التي أوكلت له.

الجزائر امرأة ودود ولود حانية تمد الخير مدراراً وتنجب أحرارًا . أفلا ترون مثل ما أرى أيها الاخوة . ايدوني او عارضوني لكم مني الف شكر ولكن اقنعوني بما ترون. ​