اللوبيا

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
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العمر
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باتنة
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أنثى
قالك واحد راح للصايغي قالو مدام الذهب طايح ديرلي خاتم بفص لوبيا
بديت الموضوع بنكتة طلقوها على اللوبيا لما غلات

اللوبيا ولا كيما يقولولها لحم الفقراء الايام هاذو ولات غذاء للاغنياء بعد ما وصل سعرها ل 35 الف
اااااااااا بعد ما كنا نفوتو ايام البرد بيها بنه وقوة
وغايضيني غير الخدامة اللي يخدموا في الشوانط موالفين يسخنو ركايبهم غير بصحن لوبيا ولا حمص لاكن يا حسرااااااااااه
اااااااا الايام هاذي يخرج قراتان اللوبيا في قناة سميرة للطبخ


يعني ندوروها للخضرة في السماء لحقت حتى البقول اللي الناس يمشيو بيهم الشهر
ا ياربي كون في عون الناس
 
razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
99
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال حاتم خليفة:
اللوبيا ليا 8 سنين ماكليتهاش يا حسراه
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والله يا اخي العزيز لوكان تجيبك طريق لباتنة ارواح نطيبلك لوبيا كيما يحب الخاطر
 
حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال razan roza:
والله يا اخي العزيز لوكان تجيبك طريق لباتنة ارواح نطيبلك لوبيا كيما يحب الخاطر​
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قصدي مانحبهاش
على خاطر تسبب الغازات وفيها نسبة عالية من الأستروجين على هذي حبستها🤣😂
 
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