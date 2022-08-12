قالك واحد راح للصايغي قالو مدام الذهب طايح ديرلي خاتم بفص لوبيا

بديت الموضوع بنكتة طلقوها على اللوبيا لما غلات



اللوبيا ولا كيما يقولولها لحم الفقراء الايام هاذو ولات غذاء للاغنياء بعد ما وصل سعرها ل 35 الف

اااااااااا بعد ما كنا نفوتو ايام البرد بيها بنه وقوة

وغايضيني غير الخدامة اللي يخدموا في الشوانط موالفين يسخنو ركايبهم غير بصحن لوبيا ولا حمص لاكن يا حسرااااااااااه

اااااااا الايام هاذي يخرج قراتان اللوبيا في قناة سميرة للطبخ





يعني ندوروها للخضرة في السماء لحقت حتى البقول اللي الناس يمشيو بيهم الشهر

ا ياربي كون في عون الناس

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