متى ماتت..؟عندما نسيت تماما أن الموت لا ينسى أحدا.

رحيل الجدة شيء كبير لا يعوض غيابه أحدا، رحلت وأخذت قلوبنا معها، ربي ارحمها فقد كانت من أحسن خلقك خُلقاً وتقرباً بك. بعد رحيل الجدة تأتي المواقف برسالة مبطنة محتواها لا مجال للضعف، فقد رحل الأعمق حبا الأصدق قولا، والأكثر خوفا وحرصا.

جدتي لقد حرمنا فراقك الحياة السعيدة لقد كان رحيلك بمثابة أقدار خطفت منا أرواحنا ولم تبقي لنا غير الأجساد فأرواحنا معك وقلوبنا تلهث بدعاء لك وعيوننا تجهش بالبكاء دائماً، رحمكِ الله يا قطعة من أجسادنا.

وسأظل أدعو لها كلما اشتقت لها، لعل دعوةً مني تفرحها وهي في قبرها، اللهم ارحم جدتي واجعلها في بطن القبر مطمئنة.

عندما كنت صغيرة كان من أجمل هواياتي اللعب تحت المطر والعودة مبلولة مبللة إلى البيت كانت جدتي الحبيبة تغير لي كل ملابسي وتشعل لي المجمر لأدفئ به وتعملي الشاي الساخن بالنعناع أشياء بسيطة جدا لكنها لا تنسى ليتها تعود. كانت جدتي تُحبنا بطريقة نشعر بأننا أفضل من على الأرض يعيش نفهم من نظرات عينيها حُبها لنا رحيمة وحنونة تحكي عينيها مدى خوفها علينا ونسمع في آخر الليل صوتها وهي تدعي لنا، كانت لنا رحمة الأرض وجنة الدنيا، غفر الله لك بقدر حُبنا وشوقنا لك ​