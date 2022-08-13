بدون إجابة مشكلة في حساب

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,658
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماسبب حظر حساب وصفحة فايس بووك دون سبب؟
وانا اروج لأعمالي قمت بنشر بعض الأعمال في مجموعة فايس بووك خاصة بمجال الخياطة. تم حظر حسابي مع صفحتي مباشرة بعد نشري للمنشور لمدة 30يوم
 
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