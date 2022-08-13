السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ماسبب حظر حساب وصفحة فايس بووك دون سبب؟

وانا اروج لأعمالي قمت بنشر بعض الأعمال في مجموعة فايس بووك خاصة بمجال الخياطة. تم حظر حسابي مع صفحتي مباشرة بعد نشري للمنشور لمدة 30يوم